Relegations-Drama oder Pokal-Sensation: Die Geschichte der Duelle zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen ist zwar überschaubar, die wenigen Spiele hatten es aber in sich.

Wenn am Samstagabend (20:30 Uhr) der Anpfiff in der Heidenheimer Arena ertönt, kommt es zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen erst zum sechsten Duell zwischen diesenTeams. Dafür hatten diese vergangenen Begegnungen aber viele Emotionen und denkwürdige Momente zu bieten.

2011: Schnatterer sorgt für Pokal-Sensation

Das erste Aufeinandertreffen gab es 2011 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Heidenheim, damals Drittligist, präsentierte sich als ebenbürtiger Gegner des Bundesligisten mit Trainer Thomas Schaaf. Zwar gingen die Bremer noch in der ersten Halbzeit durch Markus Rosenberg in Führung, von einem Klassenunterschied war allerdings nichts zu sehen. Ab der 51. Minute nahm der Pokalwahnsinn seinen Lauf: Erst vergab Marko Marin einen Elfmeter gegen FCH-Keeper Frank Lehmann, nur fünf Minuten später verwandelte Sauter einen direkten Freistoß zum Ausgleich. Einige Fans hatten sich noch nicht beruhigt, als FCH-Kapitän Marc Schnatterer zum Sprint ansetzte und den 2:1-Siegtreffer erzielte. Innerhalb von zwei Minuten konnten die Heidenheimer das Spiel drehen und den ersten Sieg ihrer DFB-Pokal-Historie feiern.

2019: Bremens Pokal-Revanche

Acht Jahre, oder auch acht Bremer Trainerwechsel später, trafen beide Teams erneut im Pokal aufeinander. In der 2. Runde hatte Werder Bremen vor eigenem Publikum die Chance auf Wiedergutmachung und nutzte diese eiskalt. Nach 41 Minuten stand es bereits 4:0 für den Bundesligisten. Die Heidenheimer Verteidigung um Theuerkauf, Hüsing, Mainka und Busch hatte keine Chance. Interessant: Alle Abwehrspieler der Heidenheimer verband eine Bremer Vergangenheit. Den einzigen Treffer der Gäste erzielte erneut Marc Schnatterer mit einem umstrittenen Handelfmeter. Heidenheim verlor 1:4. Niemand ahnte, dass es in dieser Saison zu einem weiteren Duell beider Teams kommen sollte.

Nach der 1:4-Niederlage im Pokal war die Stimmung bei Frank Schmidt (Mitte) und den restlichen Heidenheimern mehr als getrübt. imago images IMAGO / Joachim Sielski

2020: Relegation mit Kuhglocken im Starkregen

Nach der Pokal-Niederlage entwickelte sich der 1. FC Heidenheim zu einem der Top-Teams in der 2. Bundesliga. Dieser Höhenflug wurde, wie so vieles, durch die Corona-Pandemie gestoppt. Aber auch nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs konnte Heidenheim mit den anderen Aufstiegskandidaten mithalten. Ein sensationelles 2:1 gegen den HSV am vorletzten Spieltag sicherte dem FCH den 3. Platz und damit die Relegation. Der Gegner: Werder Bremen.

Die Nullnummer im Hinspiel in Bremen hatte bis auf die gelb-rote Karte von Niklas Moisander wenig zu bieten. Zu den dürftigen Highlights gehörten die Kuhglocken der Heidenheimer Funktionäre, mit denen sie ihre Mannschaft von der Tribüne aus anfeuerten. Die alpinen Klänge halfen aber nur bedingt gegen die höheren Mächte. Durch monsunartige Regenfälle war das Spiel sehr schwerfällig. Erst in der Schlussphase häuften sich die Torabschlüsse, und Heidenheim verpasste um ein Haar den Lucky Punch. Timo Beermann köpfte in der letzten Minute des Spiels den Ball an den Bremer Außenpfosten. Statt eines späten Auswärtstors hieß es also: Alles auf Anfang in Heidenheim.

Mit Kuhglocken zum Sieg: Funktionäre des 1. FC Heidenheims unterstützen in der Relegation ihren Klub mit besonderen Klängen. imago images IMAGO / Poolfoto

Unglücksrabe Theuerkauf

Fünf Tage später stand das entscheidende Spiel auf der Ostalb an. Laut Frank Schmidt "das größte Spiel der Vereinsgeschichte". Kein Wunder, noch nie durfte der FCH so intensiv vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumen. Diese Träume wurden allerdings schnell gedämpft: Nach nur drei Minuten schlenzte Norman Theuerkauf den Ball ins eigene Netz und sorgte für das fatale Auswärtstor für Bremen.

Theuerkauf wurde überhaupt zur tragischen Figur dieses Abends. Nach dem Ausgleich durch Tim Kleindienst verlor er gegen Fin Bartels den Ball, der Bremer leitete die erneute Führung seines Teams ein. Das Strafstoß-Tor durch Kleindienst zum 2:2 in der Nachspielzeit war nur Ergebniskosmetik. Ein in Tränen aufgelöster Norman Theuerkauf musste getröstet werden, während die Bremer den Klassenerhalt feierten.

"Das einzige, was jetzt hilft, ist richtig einen hinter die Binde kippen. Dann ist's zwar morgen noch schlimmer, aber wir stehen wieder auf."

Als wäre der verpasste Aufstieg nicht schon schlimm genug, wurde der FCH für zwei Vorfälle abseits des Platzes zur Kasse gebeten. In der 60. Minute hatten plötzlich rund 60 Personen auf der Business-Tribüne Platz genommen. Dies verstieß damals gegen die geltenden medizinischen Auflagen. Zudem bewarfen FCH-Anhänger nach dem Spiel den Mannschaftsbus von Werder Bremen mit Steinen und Flaschen, wodurch eine Scheibe zu Bruch ging. Für diese Aktion musste der FCH 10.000 Euro Strafe zahlen, was einen Schatten über die sonst herausragende Saison warf.

Das erste Duell beider Teams in der aktuellen Saison 2021/22 konnte Werder Bremen mit 3:0 für sich entscheiden. Wenn die Partie am Samstag Abend gegen 22:20 Uhr abgepfiffen wird, wissen wir, ob es wieder eine brisante Partie war.