Der 1. FC Heidenheim hat den Aufstieg in die Bundesliga nach zwei Relegations-Unentschieden gegen Werder Bremen denkbar knapp verpasst. Doch bei den Schwaben sollte sich niemand grämen, denn sie können stolz auf ihre Saison sein, findet SWR-Sportredakteur Günther Schroth.

Das ist bitter. Maximal bitter. Der 1. FC Heidenheim verpasst den Aufstieg in die Bundesliga auf die denkbar knappste Art und Weise. Denn die Heidenheimer haben in zwei Spielen gegen Bremen nicht einmal verloren. Zweimal Unentschieden gegen einen solch namhaften Bundesligisten - das ist eine große Leistung.

Bremen die glücklichere Mannschaft

Zwei Unentschieden - allerdings mit dem fast schon lächerlichen Umstand, dass Heidenheim seine beiden Tore halt zuhause erzielte. Im eigenen Stadion. Ohne eigenes Publikum. Und nicht auswärts wie die Bremer. Wobei: Es war ja nur ein einziges Tor, das die Bremer selbst erzielten - sie benötigten dann auch noch ein Eigentor durch Heidenheim, um nicht abzusteigen.

Frank Schmidt ist untröstlich

Den FCH wird das dennoch nicht trösten. Auch ihren Trainer Frank Schmidt nicht. Selten habe ich den so, im Wortsinn, untröstlich erlebt. So verloren am Spielfeldrand wie nach dieser gefühlten Niederlage, die faktisch ein Unentschieden war.

Wenn man weiß, wie viel Gefühl und Verstand Schmidt investiert, wenn er seine Mannschaft auf solche Spiele vorbereitet, dann weiß man auch, wie leer er sich gefühlt haben muss nach diesem 2:2. Nach einem verwandelten Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit, der nichts mehr wert war.

Die Heidenheimer haben sie verpasst - ihre "Lebenschance", wie Frank Schmidt den Einzug in die Relegation nannte. Aber da möchte ich ihm widersprechen. Chancen, auch Lebenschancen, hat man nicht nur einmal. Chancen, auch Lebenschancen, kann man sich immer wieder erarbeiten.

Großen Respekt von Werder

Und arbeiten können sie in Heidenheim. Deswegen zollte ihnen auch der Gegner Respekt. Die Bremer applaudierten nach dem Spiel in Richtung der Heidenheimer. Bremens Trainer Florian Kohfeldt wandte sich anschließend mit dem Satz des Abends an die eigenen Fans: "Sorry für die Scheiß-Saison", so entschuldigte er sich nach dem Spiel.

Bei Heidenheim muss sich keiner entschuldigen. Schon gar nicht nach dieser Relegation. Deswegen möchte ich den Satz in Sachen 1. FC Heidenheim gerne abwandeln: Danke für eine Riesen-Saison!