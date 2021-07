Der 1. FC Heidenheim hat am 2. Spieltag der 2. Bundesliga mit 2:1 beim FC Ingolstadt gewonnen. Am Ende ein etwas glücklicher Sieg, den sich die Heidenheimer aber mit viel Moral erarbeitet haben.

Dem 1. FC Heidenheim reichten 84 Sekunden, um aus einer drohenden Niederlage noch einen Sieg zu machen. Patrick Schmidt (73.) und Tim Kleindienst (75.), der mit einem gefühlvollen Heber traf, sorgten für den schmeichelhaften 2:1(0:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Ingolstadt. Filip Bilbija (60.) hatte das Führungstor für die Ingolstädter erzielt. "Das war so ein kleiner Geistesblitz", sagte Kleindienst über sein Traumtor aus rund 45 Metern: "Ich dachte mir: Den haue ich jetzt drauf. Alles oder nichts. Am Ende, dass er dann rein geht, ist absolut glücklich für uns."

Heidenheim mit Problemen

Dabei versteckte sich der FCI gegen die Heidenheimer aber keineswegs, setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Heidenheim hatte Probleme, das eigene Offensivspiel schnell nach vorne zu tragen. Die Ingolstädter standen kompakt und verstellten geschickt die Pass-Wege. Dass seine Mannschaft Probleme hatte, sah auch FCH-Trainer Frank Schmidt. "Da hat schon einiges für Ingolstadt gesprochen", sagte der nach der Partie. Fügte aber hinzu: "Ich kenne meine Mannschaft. Ich kenne unsere DNA. Wir können dann auch mal aus wenig sehr viel machen."

Trainer Schmidt lobt die Einstellung seiner Mannschaft

Das traf auf das Spiel gegen Ingolstadt definitiv zu. Die erste gute Chance hatten die Schanzer schon in der vierten Minute auf dem Fuß. Der Schuss von Bilbija aus sechs Metern wurde allerdings im letzten Moment geblockt. In der 15. Minute kam Heidenheims Tobias Mohr aus kurzer Distanz zum Schuss, doch Thomas Keller konnte mit seinem Körper den Schussversuch abwehren. Schon in der 34. Minute hatte Ingolstadts erst am Freitag verpflichteter Neuzugang Denis Linsmayer die Chance zur Führung für die Schanzer. Bei seinem Schussversuch vom Elfmeterpunkt kam er allerdings in Rücklage und setzte den Ball über das Tor der Heidenheimer.

Doch in der Schlussphase machten die Heidenheimer mehr Druck und sorgten per Doppelschlag für die 2:1-Führung. Für Frank Schmidt die Belohnung für die gute Mentalität seiner Mannschaft: "Wir haben es dann mit Glück und Arbeit geschafft, das Spiel zu drehen. Von daher bin ich heute vor allem mit einem zufrieden: Der Einstellung."