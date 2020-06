Sie sind der einzige Konkurrent des Spitzentrios in der 2. Fußball-Bundesliga: Der 1. FC Heidenheim will als Tabellenvierter nochmal angreifen und dazu am besten in Hannover punkten.

Wenn es um den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga geht, fallen zunächst die Namen: Bielefeld, Stuttgart und Hamburg. Aber auch der 1. FC Heidenheim ist mittendrin im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Stürmer Thomalla könnte wieder im Kader stehen Beim Spiel am Sonntag (13:30 Uhr) gegen Hannover 96 können die Heidenheimer dabei wieder mit Denis Thomalla planen. Der Stürmer hat nach auskuriertem Innenbandriss unter der Woche wieder das Mannschaftstraining aufgenommen, wie Trainer Frank Schmidt am Freitag sagte. Pure Entschlossenheit der Mannschaft "Es sind jetzt fünf Endspiele. Ich habe im Training die Entschlossenheit der Spieler gespürt", sagte Trainer Schmidt, der mit seiner Mannschaft noch alle Chancen auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga hat. Darum will der 46-Jährige auch in Hannover gewinnen. "Hannover hat eine sehr erfahrene, stark besetzte Mannschaft. Nichtsdestotrotz fahren wir dahin, um zu gewinnen. So selbstbewusst können wir sein." TV-Tipp Alle Infos rund um das Spiel der Heidenheimer bei Hannover 96 gibt es am Sonntagabend bei SWR Sport BW ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW. Lob in höchsten Tönen vom Gegner Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 hat vor dem Spiel den FCH und Frank Schmidt, der seit fast 13 Jahren Trainer auf der Ostalb ist, gelobt: "Er ist ein fantastischer Typ, ein toller Mensch und ein super Trainer", sagte Kocak am Freitag. "Frank Schmidt und ich haben noch zusammengespielt, das war 2003 bei Waldhof Mannheim. Er war schon damals ein super Typ und hat mir als junger Spieler viel geholfen." Und weiter: "Erfolg zu haben ist das eine, aber Kontinuität das andere. Was Frank Schmidt und Holger Sanwald in Heidenheim auf die Beine gestellt haben, verdient allergrößten Respekt. Ich wünsche ihnen, dass sie nicht am Sonntag, aber nach dem Spiel gegen uns viel Grund zum Feiern haben werden."