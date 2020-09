Gelungener Saisonstart für den 1. FC Heidenheim: Am ersten Spieltag der neuen Zweitligaspielzeit setzte sich der FCH mit 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig durch. Eine Woche zuvor war die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt noch in der ersten DFB-Pokalrunde am Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gescheitert.

Patrick Schmidt (17., Handelfmeter nach Videobeweis) erzielte den Führungstreffer der Heidenheimer, die in der vergangenen Saison den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen Werder Bremen nur knapp verpasst hatten. Für die Entscheidung sorgte Kevin Sessa (75.). Braunschweig bliebt in der Offensive harmlos Heidenheim erwischte vor 2052 Zuschauern den besseren Start und hätte durch Stefan Schimmer (29.) nachlegen können. Braunschweig kämpfte sich nach dem Pokal-Coup gegen Bundesligist Hertha BSC (5:4) zwar langsam ins Spiel, in der Offensive mangelte es aber an Durchschlagskraft. Martin Kobylanski, Dreifach-Torschütze gegen Berlin, hatte im ersten Durchgang die einzige Möglichkeit der Gäste (25.). 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0) 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Mainka, Steurer, Föhrenbach - Geipl (79. Schöppner), Kerschbaumer (79. Schnatterer) - Pick (68. Sessa), Leipertz (58. Theuerkauf) - Schimmer (59. Kühlwetter), P. Schmidt Eintracht Braunschweig: Dornebusch - Mi. Schultz (88. B. Kessel), Wydra, Ziegele (67. Kroos) - Wiebe (81. Proschwitz), Ben Balla (82. Bürger), Nikolaou, Kijewski - Kobylanski - F. Kaufmann (68. Bär), Abdullahi Schiedsrichter: Nicolas Winter (Scheibenhardt) Zuschauer: 2052 Tore: 1:0 P. Schmidt (17./Handelfmeter), 2:0 Sessa (75.) Nach dem Wechsel wurde die Eintracht immer dominanter, es fehlte aber meistens an Ideen, um die Abwehr der Gastgeber zu knacken. Die Hausherren verlegten sich aufs Kontern und entschieden mit dem 2:0 durch Sessa die Partie. "Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, müssen uns aber noch weiter verbessern", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt: "Wir wollen dann noch mehr Ruhe haben, um ein Spiel nach der Führung auch zu kontrollieren." Programm-Tipp Frank Schmidt geht in seine 14. Saison beim 1. FC Heidenheim. Wie schlägt sich der dienstälteste Fußballlehrer Deutschlands mit dem runderneuerten FCH gegen Braunschweig? Die Höhepunkte gibt es am Sonntag, ab 21:45 Uhr, in SWR Sport im SWR Fernsehen BW.