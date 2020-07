Vorfreude in Heidenheim: Bananenbrot und singende Fans im Friseursalon

Es könnte - im wahrsten Sinne des Wortes - das Erfolgsrezept für das Rückspiel gegen Werder Bremen werden: Das Heidenheimer Bananenbrot. Was die Mannschaft in der Kabine isst, wird nach einem geheimen Rezept des Trainers Frank Schmidt gebacken - in einer Heidenheimer Bäckerei.