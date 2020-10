In der letzten Saison war der 1. FC Heidenheim als Dritter das Überraschungsteam der 2. Liga. In der neuen Spielzeit kommt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt indes nicht richtig in Schwung. Am vierten Spieltag unterlag der FCH bei Erzgebirge Aue mit 1:2 (0:0).

Damit liegt Heidenheim mit vier Punkten auf Tabellenrang zwölf und muss den Blick vorerst nach unten richten. Durststrecke seit dem Saisonauftakt Malcolm Cacutalua (54. Minute) und Pascal Testroet (79.) sicherten Aue den zweiten Saisonsieg. Heidenheim, für das Tobias Mohr (87., Foulelfmeter) traf, ist seit drei Spielen ohne Sieg. Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 2:1 (0:0) Erzgebirge Aue: Männel - Gonther, Samson, F. Ballas - Riese, Gnjatic (46. Fandrich) - J.-P. Strauß, Zolinski (66. Hochscheidt), Rizzuto (45. Cacutalua) - Krüger (85. Baumgart), Testroet (85. Zulechner) 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Sessa (81. T. Mohr), Mainka, Theuerkauf, Föhrenbach - Leipertz, Geipl, Schöppner (81. Otto), Kerschbaumer (68. Schimmer) - Kühlwetter (68. Schnatterer), P. Schmidt (60. Pick) Schiedsrichter: Benjamin Brand (Gerolzhofen) Zuschauer: 500 Tore: 1:0 Cacutalua (54.), 2:0 Testroet (79.), 2:1 T. Mohr (87./Foulelfmeter) Heidenhein lässt viele Chancen liegen Im Erzgebirgsstadion übernahmen die Heidenheimer nach einem belebten Start der Gäste im ersten Durchgang die Initiative. Insgesamt schossen sie vor coronabedingt 500 Zuschauern in Hälfte eins 13-mal erfolglos auf das Auer Tor. Die größten Gelegenheit hatte Robert Leipertz (32.), dessen Schuss aus spitzem Winkel Calogero Rizzuto auf der Linie klärte. Kurz vor der Pause scheiterte Christian Kühlwetter (44.) an Aues Torwart Martin Männel, der sein 400. Pflichtspiel für das Team absolvierte. Neues Sport-Angebot in SWR Aktuell Schnell informiert, nah dran: SWR Sport auf Sprachassistenten von Google und Alexa Zusätzliche Sendungen am Abend und am Wochenende machen es möglich: Wer einen Sprachassistenten von Google oder Amazon besitzt, kann ab sofort rund um die Uhr sein aktuelles Update mit den wichtigsten Sportnachrichten für den Südwesten abrufen. mehr... Nach der Pause brach Aue die Dominanz der Gäste mit dem überraschenden Führungstor durch einen Kopfball von Cacutalua. Heidenheim wirkte in der Folge unsicher und leistete sich einige Frustfouls, aber kam dennoch zu Chancen. Einen Schuss von Leipertz (62.) fälschte Sören Gonther ab, bevor es gefährlich werden konnte. Testroet erhöhte nach einem Fehler von Heidenheims Patrick Mainka eiskalt. Mohrs Anschlusstreffer reichte dem FCH dann nicht, um noch etwas zählbares mitzunehmen.