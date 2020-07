per Mail teilen

Nächster Abgang, nächster Hochkaräter: Nach Mittelfeldmotor Niklas Dorsch verlässt auch Toptorjäger Tim Kleindienst den 1. FC Heidenheim. Auch ihn zieht es zum belgischen Klub KAA Gent.

Top-Torjäger Tim Kleindienst wechselt für eine vertraglich fixierte Ablösesumme zum Champions-League-Qualifikanten, der wenige Tage zuvor schon Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom FCH verpflichtet hatte.

Chance im internationalen Geschäft - Champions-League-Qualifikation

"Nun bietet sich mir die Möglichkeit, mich im internationalen Geschäft zu messen und neue Erfahrungen bei meiner ersten Auslandsstation zu sammeln", sagte der 24-Jährige laut Vereinsmitteilung am Donnerstag. KAA Gent belegte in der abgebrochenen Saison der Jupiter League nach 29 Spielen den zweiten Platz hinter Brüssel.

In der regulären Spielzeit hatte Kleindienst 14 Tore erzielt und damit maßgeblichen Anteil an der zuletzt besten Saison der Heidenheimer Vereinsgeschichte. Neben Kleindienst und Dorsch haben stehen auch die Abgänge von Sebastian Griesbeck (Union Berlin) und Timo Beermann (VfL Osnabrück) fest.

Vorstand Holger Sanwald: "Neue wirtschaftliche Möglichkeiten"

Als Tabellendritter hatte der FCH erst in der Relegation gegen Werder Bremen den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga verpasst. "Wir lassen Tim natürlich nur äußerst ungern ziehen, dennoch müssen wir in der jetzigen Situation auch berücksichtigen, dass uns ein Transfer wie dieser wirtschaftlich neue Möglichkeiten verschafft", sagte FCH-Vorstandschef Holger Sanwald. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen.