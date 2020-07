Lange Gesichter bei Spielern, Trainer und Fans nach dem Abpfiff. Zwei Unentschieden gegen den gestandenen Bundesligaverein Werder Bremen reichen nicht für den Aufstieg. Gleichzeitig blickt der 1. FC Heidenheim stolz auf die Saison.

Fair gratulierte Heidenheims Trainer Frank Schmidt den Bremern nach dem 2:2 im Relegations-Rückspiel. Die Enttäuschung saß tief. Nach dem Spiel schweifte sein Blick traurig durchs leere Stadion. Kommt diese Chance so schnell wieder? "Es ist brutal. Auch heute war wieder alles möglich", sagte der gebürtige Heidenheimer nach dem Spiel. "Das einzige, was jetzt hilft, ist richtig einen hinter die Binde kippen. Dann ist's zwar morgen noch schlimmer, aber wir stehen wieder auf."

Dauer 3:02 min Frank Schmidt: "Wir haben eine super Saison gespielt" Trainer des 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt, nach dem Relegations-Rückspiel gegen Bremen: "Wir haben eine super Saison gespielt"

Schmidt: "Dürfen uns nicht als Verlierer sehen"

Auf das Wiederaufstehen kommt es an. Dazu gehört auch die Betrachtung der Gesamtleistung aus dem richtigen Blickwinkel. Frank Schmidt ordnete die Dinge bereits am Montag Abend richtig ein: "Heute ist Enttäuschung da. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber wir dürfen uns nicht als Verlierer sehen."

Ein tolles Ergebnis für Heidenheim

Erschöpfte Heidenheimer Spieler verließen nach dem Spiel geknickt den Platz. Das ganze Team mit Betreuern ärgerte sich über das knappe Ergebnis, das den 1. FC Heidenheim nach dem 0:0 im Hinspiel aufgrund der Auswärtstorregel mit leeren Händen da stehen ließ.

Mit dem nötigen Abstand zum zweiten Relegationsspiel wird man jedoch in Heidenheim sagen: Das war eine tolle Saison! Nach den zwei Kämpfen auf Augenhöhe gegen Werder Bremen muss man nächste Saison an der guten Leistung anknüpfen und genau so weitermachen.

Tim Kleindienst: "Wir können stolz sein"

Auch Stürmer Tim Kleindienst musste nach Spielende mit der Ambivalenz zwischen Trauer und Stolz zurechtkommen: "Das ist natürlich extrem bitter. Uns fehlte die Zeit und auch das Spielglück." Seine beiden späten Tore haben das Ergebnis nicht reparieren können. Dennoch weiß er: "Wir können stolz darauf sein, was wir in dieser Saison geleistet haben." 16 Tore erzielte der 24-Jährige in dieser Saison für seine Mannschaft, in der Liga und in der Relegation.

Fans ordnen den Rückschlag richtig ein

Der Verein mit familiärem Charakter an der Brenz darf auch nächste Saison mit treuen Fans rechnen. In der Heidenheimer Innenstadt verfolgten zahlreiche Anhänger den Kampf gegen Werder Bremen in verschiedenen Kneipen und Cafés vor den Bildschirmen. "Es ist schade, aber man kann stolz darauf sein, was die Mannschaft erreicht hat", sagte einer der Heidenheimer Fans gegenüber SWR Sport.

Dauer 1:09 min Das sagen die Heidenheimer Fans zum verpassten Aufstieg Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga war die Enttäuschung unter den Anhängern des 1. FC Heidenheim groß. SWR Sport war nach der Partie auf Stimmenfang.

Fans und Mannschaft können der nächsten Saison optimistisch entgegenfiebern. Jetzt heißt es: Wieder aufstehen, Krönchen richten und weitermachen!