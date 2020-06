Aufstiegskampf - wie er spannender kaum sein könnte, Relegationsplatz trotz 0:3-Niederlage gegen Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld. Der 1. FC Heidenheim hat nun die Chance, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Doch was ist das für ein Klub und wer sind die Motoren des Teams? SWR Sport gibt einen Überblick.

Einzigartige Mentalität

Der FCH geriet in der Saison 2019/20 häufig in Rückstand. Mit starkem Willen kam das Team aber Spiel für Spiel zurück und ließ kaum Punkte leichtfertig liegen.

Dauer 2:56 min Holger Sanwald im Interview mit SWR Sport Holger Sanwald im Interview mit SWR Sport

Jeder, der für den Verein arbeitet, gibt Vollgas. Klubchef Holger Sanwald fasst die Grundlagen für den Erfolg im Interview mit SWR Sport zusammen: "Es geht nur gemeinsam! Heidenheim alleine wäre vermutlich zu klein, aber die ganze Region gibt das her!" Der Spirit des FCH reicht noch weit über die Grenzen der 50.000-Einwohner-Stadt an der Brenz hinaus.

Verglichen mit dem Budget und der Stadiongröße anderer Zweit- beziehungsweise Erstligavereine hat der FCH die letzten Jahre mit bescheidenden Mitteln eine einzigartige Entwicklung zeigen können. Das dürfte Fußball-Deutschland gefallen. Gut möglich, dass sich künftig noch mehr Menschen zu Heidenheim-Sympathisanten bekennen.

Kontinuität

Während andere Teams wie der VfB Stuttgart oder der Karlsruher SC in den vergangenen Jahren mehrfach auf- oder abgestiegen sind, konnte der 1. FC Heidenheim kontinuierlich Aufstieg um Aufstieg verbuchen.

2008 führte der damals neue Trainer Frank Schmidt das Team in die viertklassige Regionalliga Süd. 2009 folgte der Aufstieg in die 3. Liga. Fünf Jahre später Drittliga-Meister und Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nur ganz knapp verpasste das Team Schmidt im April 2019 eine weitere Sensation: Im DFB-Pokal-Viertelfinale unterlagen die Heidenheimer Rekordmeister Bayern München mit 4:5. Jetzt ist der Aufstieg in die Bundesliga zum Greifen nah.

Dauer 0:23 min Frank Schmidt im Interview mit SWR Sport Frank Schmidt im Interview mit SWR Sport

Erfolgstrainer Frank Schmidt

Der gebürtige Heidenheimer übernahm 2007 die erste Herrenmanschaft des 1. Fussballclub Heidenheim. Drei Aufstiege in den folgenden sieben Jahren schweißten ihn und den Verein mit familiärem Charakter eng zusammen. Kein Trainer ist im deutschen Profi-Fußball länger bei seinem Klub als Schmidt bei Heidenheim.

15.000 Zuschauer passen in das Heidenheimer Stadion, den Arbeitsplatz des 46-Jährigen. Dort fühlt er sich wohl und gestikuliert bei den Spielen des FCH gerne mal wild am Spielfeldrand. Im SWR-Podcast Steil! sagte er: "Ich bin jeden Tag gern hierher gefahren und habe noch keinen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, heute habe ich keine Lust. Ich hoffe meinen Spielern geht es auch noch lange so."

Dauer 32:33 min Steil! Der Fußball-Podcast: Frank Schmidt über Heimat Steil! Der Fußball-Podcast: Frank Schmidt über Heimat

Kapitän Marc Schnatterer

Marc Schnatterer, in Spielerkreisen "Schnatti" genannt, ist der Kapitän der Heidenheimer. 2008 kam "Mr. Heidenheim" aus Karlsruhe und wurde bald zum Gesicht des FCH. In der Saison 2011/12 galt der offensive Mittelfeldmann auf seiner Position als der beste Spieler der 3. Liga. 2013/14 trug er mit 13 Toren zum Aufstieg in die 2. Bundesliga bei. Besonders für seine Freistoßtore wird der 34-Jährige von den Fans gefeiert.

Weitere Schlüsselspieler

Stürmer Tim Kleindienst (24) wechselte zur Saison 2019/20 von Freiburg zum FCH und belegt mit 14 Toren Platz fünf der Torjägerliste in der 2. Bundesliga. Zweiterfolgreichster Torschütze mit sieben Treffern ist der 2019 von Ingolstadt gekommene Robert Leipertz (25). Stefan Schimmer (26), Neuzugang zur Saison 2019/20 aus Unterhaching, erzielte sechs Treffer. Diese drei Einkäufe haben sich bewährt. Im Tor steht seit 2015 meistens Kevin Müller (29).

Vorstandschef Holger Sanwald

Gemeinsam mit Trainer Schmidt bildet Vorstandschef Holger Sanwald das Heidenheimer Erfolgsduo. Beide kooperieren geschickt miteinander und schätzen sich gegenseitig sehr. In 26 Jahren durchlebte Sanwald mit dem FC Heidenheim sechs verschiedene Ligen.

Relegationsspiele am 2. und 6. Juli

Der FCH ist reif für die Bundesliga! Ob die Heidenheim-Story mit dem Aufstiegserfolg gekrönt wird, zeigt sich in den Relegationsspielen gegen Werder Bremen am 2. und 6. Juli.

Dabei könnte eine Rechnung mit den Bremern beglichen werden. Im Oktober 2019 verloren die Heidenheimer in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Spiel im Bremer Weser-Stadion mit 1:4. Hoffnung gibt das DFB-Pokalspiel im Juli 2011. Damals schoss Heidenheim Bremen in der ersten Runde mit 2:1 aus dem Wettbewerb.