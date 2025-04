Heidenheim gegen Bochum - die Fakten zum Abstiegskracher

Der 1. FC Heidenheim kann mit einem Sieg gegen den VfL Bochum den Relegationsplatz festigen und im Optimalfall auch wieder von der direkten Rettung träumen.

Die Euphorie ist zurück beim 1. FC Heidenheim. Denn nach drei Niederlagen in Serie (gegen Leverkusen, Frankfurt und den FC Bayern) gelang den Heidenheimern der Last-Minute-Sieg beim VfB Stuttgart.

Im Keller-Duell gegen den VfL Bochum möchte das Team von Trainer Frank Schmidt einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg am Freitag (20:30 Uhr) gegen den Tabellenletzten aus Bochum könnte man einen direkten Konkurrenten distanzieren und zugleich Druck auf die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach) und Holstein Kiel (Sonntag, 15:30 Uhr, beim FC Augsburg) ausüben.

Heidenheim kann Bochum in die 2. Bundesliga schießen

Allerdings kann der 1. FC Heidenheim tabellarisch noch nichts klarmachen. Bei einem Sieg hätte das Team von der Ostalb (aktuell 25 Punkte) zwar sechs Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, doch Konkurrent Holstein Kiel (22 Punkte) könnte am Sonntag wieder auf drei Zähler herankommen. Und selbst wenn Kiel dieses Spiel verlieren sollte, könnte Heidenheim den Vorsprung in den letzten beiden Spielen theoretisch noch verspielen. Den Rückstand auf die TSG Hoffenheim (30 Punkte) könnte Heidenheim auf zwei Punkte reduzieren. Für den VfL Bochum geht es in Heidenheim hingegen schon um alles: Bei einer Niederlage ist das Team aus dem Ruhrpott weg vom Fenster. Denn die dann sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz könnten die Bochumer in den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr aufholen.

Heidenheim auf der Suche nach der Effizienz

Die Statistik spricht jedoch nicht gerade für einen sportlichen Leckerbissen, schließlich spielt die schwächste Heimmannschaft (zehn Punkte) gegen das schwächste Auswärtsteam (acht Punkte). Zudem treffen mit Heidenheim und Bochum die insgesamt schlechtesten Rückrunden-Teams aufeinander. Auch in Sachen Tore müssen sich die Fans auf harte Kost gefasst machen, denn Heidenheim und Bochum gehören zu den ineffizientesten Teams der Liga. Niemand vergibt mehr Chancen als der VfL Bochum, und Heidenheim ist in dieser Hinsicht nur einen Deut besser. Glaubt man jedoch den nackten Zahlen, kann sich Schmidts Team in der Offensive austoben, denn Bochum hat in der laufenden Saison noch kein einziges Kontertor geschossen.

Allerdings hat Heidenheim in den vergangenen sechs Spielen nur ein einziges Tor gegen den VfL Bochum erzielt - und das war auch noch ein Eigentor von Bochums Keven Schlotterbeck. Die einzige Statistik, die doch für ein Torfestival sprechen könnte, dürfte keines der beiden Teams erfreuen: Nur Holstein Kiel hat mehr Gegentore gefangen als Heidenheim (60) und Bochum (63). Sollte Heidenheim das Spiel gewinnen, steigen auf jeden Fall die Chancen, dass die Fans auf dem Schlossberg auch in der kommenden Saison Erstliga-Fußball erleben dürfen.