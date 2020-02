Neuzugang Oliver Hüsing ist ein Stabilisator der Heidenheimer Abwehr, der besten Defensive der Liga. Der Niedersachse überzeugt nicht nur fußballerisch, sondern auch als Herzensmensch.

Es war kein gewöhnlicher Anruf, der Oliver Hüsing an diesem Tag erreichte. Am anderen Ende der Leitung war eine Mitarbeiterin der Seniorenresidenz "Am Warnowschlösschen" in Rostock. Sie teilte dem jungen Kapitän von Hansa Rostock mit, dass Herr M., ein älterer Bewohner des Heims, im Sterben lag. Sein dringlicher Wunsch: Er würde sich als Hansa-Fan gern noch von Oliver Hüsing verabschieden. Der Verteidiger war sein Idol. Hüsing hatte sich seit einigen Monaten ehrenamtlich in der Seniorenresidenz engagiert. Er hatte mit den alten Menschen über Fußball diskutiert, sich ihre Lebensgeschichten angehört und die gemeinsamen Bingo-Runden organisiert. Sie mochten den jungen Kerl. Er war nett, zugewandt, humorvoll und empathisch.

Hüsing, dessen Wohnung nur 500 Meter von dem Heim entfernt lag, zögerte nicht lange. 10 Minuten später saß er am Sterbebett von Herrn M. Eine extreme Grenzerfahrung für den jungen Mann. Aber Hüsing, so schreiben es die Mitarbeiter der Residenz auf ihrer Facebook-Seite, gab dem Senior "beruhigende und begleitende Worte" mit auf seine letzte Reise.

Auf der Klosterschule

Vielleicht rührt seine soziale Kompetenz, diese Fähigkeit, sich gut in andere Menschen hinein versetzen zu können, aus Hüsings Kindheit und Jugend. Aufgewachsen ist er auf dem elterlichen Bauernhof in Bühren, einem 1.300-Einwohner-Dorf im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg. Zur Schule ging er im zwölf Kilometer entfernten Vechta. Es war kein gewöhnliches Gymnasium. Das Kolleg St. Thomas ist eine Klosterschule des Dominikaner-Ordens. Eine reine Jungen-Schule ("Zum Glück war das Mädchengymnasium gleich um die Ecke"). Die Patres, die Ordenspriester, waren zugleich seine Lehrer. "Sie waren gar nicht typische Geistliche, sondern coole Menschen, die zugleich förderten und forderten," erinnert er sich. Nächstenliebe wurde groß geschrieben an der Klosterschule. "Der christliche Glaube hat mich geprägt, auch wenn ich das inzwischen reflektierter sehe als früher. Damals war die alte, konservative Form noch wichtig."

Dauer 2:22 min Hüsing über seine Zeit in der Klosterschule Hüsing über seine Zeit in der Klosterschule

Freundschaft mit Werder-Coach Kohfeldt

Seine fußballerische Karriere führte ihn mit elf Jahren zum SV Werder Bremen. Seine Schwester hatte einfach mal den Verein kontaktiert und um einen Trainingsbesuch bei den Profis für ihren Bruder gebeten - als Weihnachtsgeschenk. Der Verein lud Oliver Hüsing daraufhin zum Probetraining bei der Jugend ein. Er überzeugte und spielte fortan zwölf Jahre bei Werder. Er durchlief alle Jugendmannschaften, bekam 2014 einen Profivertrag und durfte zwei Mal im Bundesliga-Team ran. Bis heute pflegt Hüsing eine intensive Freundschaft zu Cheftrainer Florian Kohfeldt. Der hatte ihm auch geraten, im Sommer 2019 zum 1. FC Heidenheim zu wechseln. "Ich bin sicher, dass Oliver eines Tages Bundesligaspieler sein wird," sagte Kohfeldt kürzlich.

Dauer 0:16 min Florian Kohfeldt über Hüsing Florian Kohfeldt über Hüsing

Bevor Hüsing allerdings auf die Ostalb wechselte, wagte er zunächst ein Auslands-Abenteuer bei Ferencvaros Budapest (Trainer: Thomas Doll), mit dem er ungarischer Pokalsieger wurde. Danach wechselte er zu Drittligist Hansa Rostock, wo er in seiner zweiten Saison zum Leistungsträger und Kapitän wurde.

Das Heidenheimer Bollwerk

Auch in Heidenheim hat sich der 26-Jährige inzwischen durchgesetzt, nachdem zu Saisonbeginn noch Timo Beermann als Innenverteidiger neben Patrick Mainka als Stammkraft gesetzt war. In den vergangenen neun Spielen lief allerdings stets Oliver Hüsing auf. Die Bilanz gibt Trainer Frank Schmidt Recht. Mit der Viererkette Busch, Mainka, Hüsing und Theuerkauf (alle Ex-Werder Bremen-Spieler) bildet die Heidenheimer Defensive ein echtes Bollwerk. 18 Gegentore in 18 Spielen, davon acht Spiele ohne Gegentore. Das ist eine echte Ansage.

Oliver Hüsing, dieser 1,93 m-Hüne mit Herz, hat in Heidenheim seinen Platz gefunden. Das erhofft er sich auch bald hinsichtlich einer möglichen ehrenamtlichen Tätigkeit. Denn auch auf der Ostalb will er sich sozial engagieren.