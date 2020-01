per Mail teilen

Kontinuität ist das Zauberwort beim 1. FC Heidenheim. Durch viel Ruhe hinter den Kulissen gelang dem FCH eine grandiose Hinrunde. Auch als möglicher Aufstiegskandidat wollen Frank Schmidt und sein Team diesen Weg weitergehen.

So lief die Hinrunde

So erfolgreich wie jetzt war die Mannschaft von Frank Schmidt zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie. Die Heidenheimer stehen mit 30 Punkten aus 18 Spielen auf Tabellenplatz vier - das ist Vereinsrekord. Der Abstand zum Hamburger SV auf Tabellenplatz zwei beträgt nur einen Punkt, zu Tabellenführer Arminia Bielefeld sind es vier.

Die gute Tabellensituation des Vereins vom Rande der schwäbischen Alb ist vor allem das Resultat einer hervorragenden Abwehrleistung. Nur 18 Gegentore kassierten die Heidenheimer: Bestwert der Liga. Auch Cheftrainer Frank Schmidt erkennt: "Was wir richtig gut können - verteidigen - haben wir auch in dieser Saison wieder richtig gut gemacht."

Dauer 0:35 min Frank Schmidt über die Hinrunde Frank Schmidt über die Hinrunde

Durch ihre stabile Defensive und die offensive Treffsicherheit von Top-Stürmer Tim Kleindienst (sieben Tore in 13 Spielen) mischen die Heidenheimer fleißig mit im Aufstiegsrennen. Mit den ersten 18 Spielen ist Schmidt dementsprechend zufrieden: "Am Ende stehen 30 Punkte zum Jahreswechsel. Ich denke, das konnte man nicht unbedingt so erwarten. Aber wir haben uns jeden einzelnen Punkt verdient. Daran wollen wir natürlich anknüpfen."

Wer kommt, wer geht?

Bei ihrem Kader setzen die Heidenheimer auf Kontinuität. Die Abgänge im vorigen Sommer konnte der Verein gut kompensieren. In der Winterpause gibt es nur wenige Veränderungen.

Als neue Alternative im Mittelfeld kommt Tobias Mohr von der SpVgg Greuther Fürth. Bei den Franken bereitete der 24-Jährige in dieser Saison fünf Tore vor, einmal traf er selbst. In Heidenheim hat Mohr einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Tobias Mohr wechselt von Fürth nach Heidenheim. Imago imago images / Zink

Bereits im Herbst verlängerte der FCH mit Stammkräften wie den Innenverteidigern Norman Theuerkauf (bis 2021) und Patrick Mainka (bis 2024).

Zudem machen die längerfristig verletzten Maximilian Thiel, Sebastian Griesbeck und Denis Thomalla Fortschritte. "Bei Sebastian Griesbeck und Denis Thomalla ist es so, dass sie ihr Pensum im Trainingslager steigern werden und wenn alles gut geht sogar schon eine Option zum Punktspielauftakt gegen den VfB Stuttgart sein können", erklärt Schmidt.

Dauer 0:28 min Frank Schmidt über die Verletzten Frank Schmidt über die Verletzten

Der zuletzt an den KFC Uerdingen ausgeliehene Innenverteidiger Oliver Steurer kehrt vorerst nicht nach Heidenheim zurück. Stattdessen verleiht ihn der FCH bis Ende Juni an den Drittligisten Preußen Münster.

Stürmer Patrick Schmidt verlässt den Verein. Der 26-Jährige wird bis Saisonende an Dynamo Dresden ausgeliehen. Die Sachsen besitzen eine Kaufoption für den Angreifer.

Der Trainer

Seit über zwölf Jahren steht Frank Schmidt an der Seitenlinie des FCH. Der 46-Jährige ist der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball - mit Abstand. Er hat den Verein aus der Oberliga in die Zweite Bundesliga geführt. Und die Heidenheimer Verantwortlichen halten auch in schwierigen Zeiten an ihm fest. Beispielsweise, als der Verein 2018 vorübergehend auf Platz 16 abrutschte.

In der Saison 2018/19 erlebte Schmidt mit Platz fünf nach 34 Spielen seine beste Saison mit dem FCH. Sein langfristiger Erfolg hat für den gebürtigen Heidenheimer mehrere Gründe: "Das hat damit zu tun, dass man sich mit der Aufgabe identifiziert, dass man fleißig ist und Erfolg hat." Jedoch weiß er: "Ich kann das nicht alleine schaffen, sondern habe ein gutes Team."

Dauer 0:24 min Frank Schmidt über sein Erfolgsgeheimnis Frank Schmidt über sein Erfolgsgeheimnis

Erwartungen an die Rückrunde

Nach der Winterpause geht es für die Heidenheimer beim VfB Stuttgart (29.01.20; 18:30 Uhr) weiter. Der FCH trifft als Tabellenvierter auswärts auf die drittplatzierten Schwaben. Den Druck im Aufstiegsduell sieht Schmidt jedoch eindeutig beim Gegner aus Stuttgart: "Das Spiel beim VfB Stuttgart ist in der Wahrnehmung ein ganz großes Spiel. Da liegt der Druck meiner Meinung nach jedoch beim Gegner. Der VfB muss unbedingt wieder in die Erste Liga aufsteigen. Da sind wir in einer Rolle, die uns liegt."

In der Rückrunde möchte er mit seinem Team am besten dort anknüpfen, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben: "Wir haben jetzt 30 Punkte geholt. Das ist für uns mehr als die halbe Miete. Wir wollen versuchen in jedem Spiel erstens die beste Leistung auf den Platz zu bekommen und zweitens wollen wir Ergebnisse erzielen. Das gilt für jedes Spiel und für jeden Gegner. Wenn wir unsere Sachen gut machen, dann haben wir eine Chance, aber wenn wir nachlassen, dann wird es für uns verdammt schwer, Spiele zu gewinnen."

Dauer 0:47 min Frank Schmidt über die Rückrunde Frank Schmidt über die Rückrunde

Der FC Heidenheim startet in die Rückrunde mit guten Chancen auf die beste Saison der Vereinsgeschichte.