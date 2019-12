Der Höhenflug des 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga hält an. Am 15. Spieltag schlug der FCH vor eigener Kulisse die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0). Damit klettert die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf Rang vier.

Die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt setzten sich am Sonntag mit 1:0 (0:0) gegen Fürth durch. Dank des Kopfballtreffers von Stürmer Tim Kleindienst (63. Minute) und der besseren Tordifferenz steht der Klub vor dem FC Erzgebirge Aue (beide 23 Punkte). Heidenheim nutzte damit seine Heimstärke. Die Fürther von Trainer Stefan Leitl blieben im siebten Auswärtsspiel nacheinander ohne Sieg und sind Elfter. Dauer 1:27 min Heidenheims Trainer Frank Schmidt im Interview mit SWR Sport Heidenheims Trainer Frank Schmidt im Interview mit SWR Sport Platzverweis wird zurückgenommen In der Schlussphase nahm Schiedsrichter Frank Willenborg einen Platzverweis nach Videostudium zurück und zeigte Fürths Tobias Mohr lediglich die Gelbe Karte. Auch das vermeintliche 2:0 von Jonas Föhrenbach (90.+1) zählte nach der Sichtung der Szene am Bildschirm wegen einer Abseitsstellung nicht. Dauer 0:52 min Der 1. FC Heidenheim schlägt Fürth Der 1. FC Heidenheim schlägt Fürth Der Videobeweis hatte schon früh im Fokus gestanden. Schiedsrichter Willenborg hatte auf Strafstoß entschieden, nachdem Oliver Hüsing aus kurzer Distanz den Ball an den ausgestreckten Arm geschossen bekommen hatte. Doch Fürths Verteidiger Maximilian Wittek schoss am rechten Pfosten vorbei (7. Minute). Weil auch Heidenheim gute Chancen ausließ, endete eine muntere erste Halbzeit torlos, bevor Kleindienst nach dem Wechsel für das Tor das Tages sorgte. 1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth 1:0 (0:0) Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Griesbeck - Dorsch, Kerschbaumer (57. Schimmer) - Schnatterer (79. Multhaup), Leipertz (79. Föhrenbach), Kleindienst. - Trainer: Schmidt Fürth: Sascha Burchert - Meyerhöfer, Caligiuri (29. Jaeckel), Mavraj, Maximilian Wittek - Seguin - Ernst (88. Leweling), Stefaniak (74. Mohr) - Nielsen - Hrgota, Keita-Ruel. - Trainer: Leitl Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück) Tore: 1:0 Kleindienst (63.) Zuschauer: 10.700 Besonderes Vorkommnis: Wittek schießt Handelfmeter (nach Videobeweis) neben das Tor (7.)