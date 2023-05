Der 1. FC Heidenheim kann am Wochenende einen großen Schritt Richtung Bundesliga machen. Die Spannung ist hoch, aber Trainer Frank Schmidt pocht auf Lockerheit.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt erwartet beim Baden-Württemberg-Duell mit dem SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr) eine prickelnde Atmosphäre. Er glaube, dass "der Schlossberg beben wird", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

Kein Fingernägelkauen bei Heidenheim

Und obwohl für seine Spieler sehr viel auf dem Spiel steht, habe er bisher keinen beobachtet, der dem Druck nicht gewachsen sei. "Es ist nicht so, dass alle Fingernägel kauen jeden Tag und sich vor irgendetwas fürchten." Im Vordergrund stehe, was die Mannschaft erreichen und nicht was sie nicht erreichen könne. "Und da hilft es, sich an den eigenen Stärken zu orientieren", sagte Schmidt.

Heidenheim könnte am Wochenende aufsteigen

Die Heidenheimer können einen großen Schritt zum erstmaligen Bundesliga-Aufstieg machen. Gewinnen sie und verliert der Hamburger SV anschließend gegen Greuther Fürth, ist der Aufstieg des Ostalb-Clubs sogar schon perfekt. Der Aufstieg wäre die Krönung für Schmidt, der selbst in Heidenheim spielte und seit 2007 Trainer ist. Damals war der Verein noch in der Oberliga. Kontinuierlich führte Schmidt ihn in den Profifußball. 2020 scheiterte Heidenheim nur knapp in der Aufstiegsrelegation in die Bundesliga gegen den SV Werder Bremen. Pläne für eine mögliche Party am Samstagabend gibt es laut Schmidt aber noch nicht. "Wir sind gut beraten, einen Schritt nach dem anderen zu machen", sagte der Coach.

Sandhausen steht kurz vor dem Abstieg

Gegner Sandhausen braucht unbedingt einen Sieg, um seine kleine Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Selbst wenn sie einen Dreier holen, könnten die Gäste in Heidenheim aber schon absteigen. "Wir fahren dorthin, um erfolgreich zu sein", sagte Sandhausens Trainer Gerhard Kleppinger. "Wir müssen richtig an den letzten Strohhalm glauben und alles dafür tun, dass wir ihn auch nach dem Spiel noch in der Hand haben. Im Fußball ist alles möglich. Er hat schon viele Geschichten geschrieben."

Dem FCH stehen die Mittelfeldspieler Lennard Maloney und Kevin Sessa wieder zur Verfügung, Routinier Norman Theuerkauf fällt krankheitsbedingt aus.