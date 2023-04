FCH auf Aufstiegskurs - "Wollen einen der ersten zwei Plätze"

per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim hat den direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vom Hamburger SV zurückerobert - und will ihn bis zum Saisonende nicht mehr hergeben.

Diese Statistik kannte Frank Schmidt, der Trainer des 1. FC Heidenheim, noch nicht. In der Geschichte der 2. Bundesliga hatten die Heidenheimer am Saisonende noch nie 57 Punkte. Mit dem 3:0 gegen Holstein Kiel haben sie diese Marke jetzt bereits fünf Spieltage vor Schluss erreicht. "Wahnsinn, Riesenkompliment an die Mannschaft, nicht nur heute, die ganze Saison bis hierhin. Überragend!", sagte Schmidt, als er nach der Partie gegen Kiel auf die Statistik hingewiesen wurde.

Mainka, Kleindienst und Beste treffen

Die Treffer erzielten Kapitän Patrick Mainka per Kopf (2. Minute), Tim Kleindienst (69.) und Jan-Niklas Beste (75./Elfmeter). Zwei Tage zuvor war der HSV vorübergehend auf den zweiten Rang geklettert, doch Heidenheim hielt dem Druck stand und löste die eigene Aufgabe. Die Kieler bleiben als Achter im Mittelfeld der Tabelle.

Sicherheit verlieh den Hausherren das frühe Führungstor von Mainka, der einen von Beste getretenen Eckball veredelte. Die Kieler mussten auf den erkrankten Lewis Holtby und den gesperrten Philipp Sander verzichten. Nach dem Rückschlag agierten sie aber über weite Strecken auf Augenhöhe. Der Ausgleichstreffer gelang ihnen jedoch nicht, weil den Gästen die letzte Konsequenz fehlte und Kleindienst nachlegte. Patrick Erras hatte im Zweikampf das Nachsehen und konnte den 22. Saisontreffer des Torjägers nicht verhindern. Deutlich wurde es dann nach dem verwandelten Foulelfmeter von Beste.

Heidenheim und der HSV mit gleichem Restprogramm

Durch den Sieg sind die Heidenheimer wieder auf den zweiten Platz gesprungen und liegen zehn Punkte vor Rang vier (Paderborn) und einen Zähler vor dem Hamburger SV, der auf Relegationsplatz drei steht. Beide Teams, also Heidenheim und der HSV, treffen in den abschließenden fünf Partien auf dieselben Gegner. "Für mich ist nur wichtig, dass wir nächste Woche in Fürth spielen", sagte Schmidt. "Fürth ist heimstark unter Alexander Zorniger." Er hoffe deshalb, dass viele Fans mit nach Mittelfranken reisen würden.

Das Restprogramm des 1. FC Heidenheim 30. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim (28.04., 18:30 Uhr) 31. Spieltag: 1. FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg (07.05., 13:30 Uhr) 32. Spieltag: SC Paderborn 07 - 1. FC Heidenheim (14.05., 13:30 Uhr) 33. Spieltag: 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen (20:05., 13 Uhr) 34. Spieltag: Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim (28.05., 15:30 Uhr)

Selbstbewusste Heidenheimer wollen direkt aufsteigen

"Wir sagen seit Wochen, wir wollen einen der ersten drei Plätze nicht mehr hergeben. Und bloß, weil ich hier stehe und das sage, geht das nicht automatisch. Die Mannschaft lässt Taten sprechen, arbeitet unheimlich gut", sagte Schmidt. "Wenn es geht, wollen wir einen der ersten zwei Plätze, aber da sollten wir so weitermachen und nicht so viel quatschen."

Mittelfeldspieler Lennard Maloney blieb ähnlich nüchtern in seiner Analyse: "Wir wissen, wo wir in der Tabelle stehen, wir wissen aber auch, dass es jedes Wochenende ein hartes Stück Arbeit wird. Heute freuen wir uns, ab morgen konzentrieren wir uns auf Fürth."