Wer verliert, der fliegt: Im Achtelfinale des DFB-Pokals hofft der 1. FC Heidenheim auf eine Überraschung gegen Bayer Leverkusen (Dienstag, 18:30 Uhr).

Trainer Frank Schmidt ist guter Dinge, denn es läuft zur Zeit richtig rund beim 1. FC Heidenheim. Seit sechs Spielen ist der Zweitligist ungeschlagen. Seit Ende September gab es gerade mal eine Niederlage. Jetzt kommt allerdings ein ganz anderes Kaliber auf die Heidenheimer zu: Am Dienstag ist Erstligist Bayer Leverkusen im Pokal-Achtelfinale zu Gast.

"Werden uns nicht verstecken"

"Wir brauchen an der ein oder anderen Stelle das Glück", so FCH-Coach Schmidt: "Wir werden uns mit Sicherheit nicht verstecken, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir wollen einen absoluten Pokalkampf liefern."

Bayer Leverkusen in starker Form

Der 1. FC Heidenheim glaubt fest an seine Außenseiterchance. Aber auch Bayer Leverkusen ist aktuell blendend in Form. Am Wochenende bezwang das Team von Trainer Peter Bosz Bayern München überraschend mit 3:1.

Heidenheims Coach Schmidt weiß, was seine Mannschaft erwartet: "Sie agieren hoch, attackieren oft im Angriffspressing. Die Art und Weise, wie Bayer spielt. Das wird viel Stress erzeugen."

In der ersten DFB-Pokalrunde hatte Heidenheim beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II mit 5:2 gewonnen. In der zweiten Runde schaltete der FCH den Liga-Konkurrenten SV Sandhausen mit 3:0 aus.

