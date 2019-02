Was für ein Pokal-Coup für den 1. FC Heidenheim: Im Achtelfinale des DFB-Pokals besiegte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 (0:1).

Julian Brandt hatte den letztjährigen Halbfinalisten Leverkusen vor der Pause in Führung (44.) gebracht. Nikolas Dovedan glich vor 11.400 Zuschauern für den FCH aus (47.). Maurice Multhaup gelang in der 72. Minute für die spielerisch unterlegenen, aber leidenschaftlich kämpfenden Heidenheimer der umjubelte Siegtreffer.

Dauer 00:55 min Sensation: Heidenheim wirft Leverkusen raus Bayern-Besieger Bayer Leverkusen hat sich nach einer miserablen Leistung völlig überraschend aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Das Team von Peter Bosz verlor am Dienstagabend trotz zwischenzeitlicher Führung bei Zweitligist 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:0) und muss damit bereits im Achtelfinale alle Träume von der ersten Endspielteilnahme seit zehn Jahren begraben.

Heidenheim macht es wie 2016

Heidenheim schafft damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2016 den Sprung ins Viertelfinale. "Die Brust wurde größer, das Stadion war da und wir sind froh, dass wir so einen Gegner schlagen konnten. Deswegen darf man heute mal feiern", freute sich Coach Schmidt.

Dauer 02:20 min Frank Schmidt: "Meine Mannschaft hat ein grandioses Spiel gemacht" Drei Tage nach dem Erfolg gegen Bayern München hat sich Bundesligist Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale blamiert. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz verlor gegen den Zweitliga-Sechsten 1. FC Heidenheim nach einer dürftigen Vorstellung mit 1:2 (1:0). FCH-Trainer Frank Schmidt war nach dem Pokal-Coup seiner Mannschaft sichtlich stolz und gerührt und stellte sich SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn im Interview.

Ganz anders war die Gefühlslage hingegen bei Schmidts Gegenüber Peter Bosz. Der Bayer-Trainer zeigte sich im SWR-Interview konsterniert nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft.

Dauer 01:08 min Bayer-Trainer Peter Bosz: "Sehr große Enttäuschung" Gefeierter Sieg gegen Bayern, trostloses Pokal-Aus in Heidenheim: Bayer Leverkusen durchlebt innerhalb weniger Tage einmal mehr alle Extreme.

Bayer, das in den ersten beiden Pokalrunden Pforzheim (1:0) und Gladbach (5:0) ausgeschaltet hatte, war von Beginn an dominant. Im Angriffsdrittel fehlte der Werkself aber oft die Präzision und Entschlossenheit, um die dicht gestaffelte FCH-Defensive in Gefahr zu bringen. Ein Schuss von Leon Bailey (6.), den Kevin Müller parierte, war lange Zeit die beste Chance der Gäste. Glück hatte Heidenheim, dass der agile Brandt in der 37. Minute nur den Innenpfosten traf. Wenig später zielte der Nationalspieler besser.

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 2:1 (0:1) Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Mainka, Theuerkauf, Feick (84. Robert Strauß) - Griesbeck, Dorsch (82. Thomalla) - Multhaup, Thiel (78. Beermann) - Glatzel, Dovedan. - Trainer: Schmidt Leverkusen: Hradecky - Weiser, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger - Aranguiz (90.+1 Kiese Thelin), Brandt - Bailey, Alario (71. Volland), Paulinho (71. Bellarabi). - Trainer: Bosz Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen) Tore: 0:1 Brandt (44.), 1:1 Dovedan (47.), 2:1 Multhaup (72.) Zuschauer: 11.400

Der FCH schlägt eiskalt zu

Heidenheim fehlte bei allem Bemühen nach vorne in der ersten Hälfte die Mittel. Der Zweitligist, der über Siege gegen Jeddeloh und Sandhausen das Achtelfinale erreicht hatte, erwischte nach dem Wechsel allerdings einen Start nach Maß, begünstigt durch einen Stellungsfehler der Bayer-Abwehr. Danach verpasste Maurice Multhaup zunächst die Riesenchance zur Führung (51.) für die nun mutigeren Gastgeber, ehe er dann traf. Bayer hatte zwar mehr Spielanteile, kam aber zu selten in die gefährliche Zone. Auch die späte Hereinnahme von Karim Bellarabi und Kevin Volland blieb ohne Wirkung. So blieb es beim letztlich verdienten Sieg für die Hausherren.