Wichtiger Sieg für den 1. FC Heidenheim: Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga besiegte der FCH vor heimischer Kulisse Dynamo Dresden mit 1:0 (1:0). Damit liegen die Schwaben zumindest vorübergehend auf Rang vier.

Heidenheim hat nun 34 Zähler auf dem Konto und ist damit punktgleich mit dem Dritten Union Berlin. Der Hauptstadtklub kann allerdings am Wochenende noch nachlegen.

Heidenheim jetzt sechs Spiele ungeschlagen

Nikola Dovedan (35.) sorgte mit seinem sechsten Saisontor dafür, dass der FCH auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen blieb. Dynamo steckt nach seiner neunten Saisonniederlage hingegen im Tabellenmittelfeld fest. Aus den vergangenen sechs Spielen holte die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis nur einen Dreier.

Die 11.200 Zuschauer in der Voith-Arena sahen eine ruhige Anfangsphase, in denen es beiden Teams an Tempo fehlte. Erst als der Heidenheimer Marnon Busch über die rechte Seite einen Sprint anzog und den Ball von der Grundlinie zu Dovedan flankte, ging es einmal schnell. Der Österreicher blieb im Sechzehner cool und vollendete. Nach der Pause setzten die Gastgeber auf Konter. Dynamo hatte noch Chancen, blieb insgesamt aber zu ungefährlich.