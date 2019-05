per Mail teilen

Vier Punkte bei noch ausstehenden drei Spieltagen fehlen dem 1. FC Heidenheim zum Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Bundesliga. Trainer Frank Schmidt hofft vor dem Baden-Württemberg Duell gegen den SV Sandhausen (Samstag, 13 Uhr), dass seine Mannschaft an dieser Aufgabe wachsen wird.

Aufgeben ist nicht die Sache von Frank Schmidt. Schon gar nicht in dieser entscheidenden Phase der Saison, wo der 1. FC Heidenheim Historisches noch schaffen könnte. Klar braucht der Tabellenfünfte der 2. Bundesliga jetzt eine richtig große Portion Glück und am besten noch drei Siege. Dann ist der Bundesligaaufstieg möglich.

"Wollen uns mental nicht unterkriegen lassen"

Auch deshalb findet es der FCH-Trainer wichtig, "dass wir uns nicht mental unterkriegen lassen, nach der Niederlage gegen Paderborn". Besonders in der 2. Halbzeit unterliefen den Heidenheimern taktische und individuelle Fehler.

Schmidt hat in dieser Trainingswoche jeden Tag die Siegermentalität von seinen Spielern eingefordert. Denn das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass die Konkurrenz patzt und Heidenheim die sich bietende Chance nicht nutzt.

Frank Schmidt: "Wir bleiben immer optimistisch"

Vier Stammspieler fehlen

Es ist jetzt auch nicht so, dass die nächste Begegnung gegen Lieblingsgegner SV Sandhausen ein Kinderspiel wäre. Denn der 15. der 2. Liga hat einen Lauf, ist seit sieben Partien unbesiegt, kann den Klassenerhalt einfahren. Mit Kapitän Mark Schnatterer, Spielmacher Nikola Dovedan, Innenverteidiger Timo Beermann und Dauerläufer Arne Feick fehlen durch Verletzungen oder Krankheit vier Stammspieler beim FCH. Vielleicht wiegt das ja gar nicht so schwer, denn Heidenheim hat in den letzten 16 Duellen mit Sandhausen nicht verloren.

Schmidt selbst hat "viel Zug im Training" gesehen, wohl auch deshalb, weil es noch vier freie Plätze zu besetzen gibt.

Frank Schmidt: "Sie haben Selbstbewusstsein"

Bewunderung für Uwe Koschinat

Coach Schmidt bewundert die Arbeit von Sandhausens Trainer Uwe Koschinat. Der gemeinsame Trainerlehrgang hat die beiden Fußballlehrer näher gebracht. Schmidt hat für die ausstehenden Partien gegen die gefährdeten Klubs Sandhausen, Duisburg und Ingolstadt eine gutes Gefühl. "Der Ehrgeiz, diese Siegermentalität, in den letzten Spielen noch ein paar Punkte zu holen, das ist schon sehr ausgeprägt." Schmidt ist nach den Trainingseindrücken gut gelaunt und hoffnungsfroh. "Wir wollen mit viel Tempo nach vorne spielen," verrät der Heidenheimer Dauertrainer.

Egal wie es nun läuft. Heidenheim spielt so oder so seine bisher beste 2. Ligasaison. Vielleicht schafft der FCH ja doch noch Historisches.