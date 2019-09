per Mail teilen

Ein guter Konter reichte dem 1. FC Heidenheim zum Sieg gegen Darmstadt 98. Das "goldene" Tor schoss Robert Leipertz. Und Heidenheim steht plötzlich auf Platz vier.

Trainer Frank Schmidt lupfte seinen imaginären Hut als wollte er Robert Leipertz zurufen: "Chapeau!" Doch Leipertz rubbelte sich nur verwundert den Kopf. Der 27-Jährige wusste selbst nicht so genau, wie er seinen 1. FC Heidenheim zum 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 schoss. "Ich treffe den Ball überhaupt nicht", gestand Leipertz im Interview mit SWR Sport, "aber ich denke, heute konnte nur so ein Ball ins Tor gehen". Mit seinem linken Außenrist kullerte er den Ball an Torwart Florian Stritzek vorbei ins Tor, der nur verdutzt hinterher schaute.

Ähnlich verwundert dürften auch viele Heidenheimer Fans auf die Tabelle geschaut haben. Denn nach einem eher mäßigen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen, stehen die Schwaben plötzlich mit elf Punkten auf Platz vier - zumindest vorübergehend.

Heidenheim mit sicherer Defensive

Die Partie bot nur wenige Höhepunkte. Darmstadt konzentrierte sich vor 10.800 Zuschauern auf eine weitgehend sichere Defensive. Heidenheim fehlten meist die spielerischen Mittel, um diese auszuhebeln. Dann war es Leipertz, der mit einem Kullerball aus 20 Metern Darmstadts Torwart Florian Stritzel auf dem falschen Fuß erwischte und das Spiel entschied. Bei einem Schuss von Ognjen Ozegovic an die Torlatte verpassten die Gäste kurz vor Schluss den Ausgleich (87.).

