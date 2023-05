Heidenheim vor Auswärtsspiel in Paderborn: "Den Fokus behalten"

Der 1. FC Heidenheim kann Großes erreichen: Drei Spieltage vor Schluss steht der Zweitligist auf einem direkten Aufstiegsplatz, der erste Bundesliga-Aufstieg der Klubgeschichte rückt näher.

Der 1. FC Heidenheim bleibt im spannenden Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga fast komplett bei sich. Natürlich werde man sich über die Zwischenstände im Parallelspiel des Verfolgers Hamburger SV informieren, sagte Trainer Frank Schmidt zwei Tage vor der Sonntagspartie beim SC Paderborn (13:30 Uhr): "Aber die Mannschaft halten wir da komplett raus."

Die Mannschaft solle weiter "den Fokus behalten, sehr konzentriert und leidenschaftlich arbeiten und verteidigen". Seine Spieler sollen sich auf das eigene Spiel konzentrieren. Unbekümmertheit, Spaß, Konzentration und "jede Menge Intensität" seien laut Schmidt die "besten Zutaten" für das Spiel und den Erfolg der Heidenheimer.

Bei HSV-Niederlage: Direkter Aufstieg von Heidenheim möglich

Die zweitplatzierten Schwaben können in Paderborn bereits den Relegationsrang drei sichern, bei einem Patzer des HSV gegen Jahn Regensburg womöglich sogar schon den ersten Bundesliga-Aufstieg der Klubhistorie. "Natürlich ist da der Blutdruck höher", gibt Coach Schmidt zu. Aber am Ende gehe es in der Vorbereitung darum, das Sachliche in den Vordergrund zu stellen.

Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel reisen die Heidenheimer mit guten Erinnerungen nach Ostwestfalen. "Paderborn hat extreme Qualität in der Offensive", sagte Schmidt. Beim ersten Duell in dieser Saison im November habe sein Team aber "extrem gut verteidigt" und "taktisch ein herausragendes Spiel gemacht." Norman Theuerkauf steht wieder zur Verfügung, Lennard Maloney hingegen fehlt wegen einer Gelbsperre.

Restprogramm des 1. FC Heidenheim

Sollte der Aufstieg noch nicht am drittletzten Spieltag perfekt gemacht werden, hat der FCH noch in den letzten beiden Saisonspielen die Gelegenheit, den Sprung in die Erstklassigkeit aus eigener Kraft zu schaffen. Am 33. Spieltag reist der SV Sandhausen (Samstag, 20.05., 13:00 Uhr) an die Brenz, am letzten Spieltag muss Heidenheim bei Jahn Regensburg antreten (Sonntag, 28.05., 15:30 Uhr).

Frank Schmidt weiß auf jeden Fall, welche Euphorie in den letzten Wochen in der Stadt mit rund 50.000 Einwohnern aufgekommen ist: "Wer durch Heidenheim geht, der hat festgestellt, dass in den letzten zwei, drei Wochen eine andere Stimmung herrscht, dass auf einmal alle dabei sind - auch die, die sonst eher mit einem Auge hingeschaut haben."