"Können Großes erreichen": Heidenheim weiter mitten drin im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Heidenheim hat die Steilvorlage des Konkurrenten Hamburger SV ungenutzt gelassen und im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung verpasst. Die Reaktionen zum Spiel.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg trotz bester Chancen mit einem 0:0 begnügen. Drei Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung des FCH auf den drittplatzierten Hamburger SV vier Zähler, ein Nichtaufstiegsplatz ist bereits acht Punkte entfernt.

Heidenheim zunächst mit wenig Offensiv-Power

Gegen Magdeburg taten sich die Heidenheimer vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena besonders in der ersten Halbzeit schwer. Heidenheim trat offensiv kaum in Erscheinung, Tim Kleindienst (42.) sorgte mit einem Abschluss kurz vor dem Pausenpfiff erstmals für nennenswerte Gefahr. "Wir hatten kaum Zugriff. Magdeburg hatte viele Positionswechsel, da mussten wir viel hinterher", erklärte Stürmer Tim Kleindienst nach dem Spiel die eher chancenarme erste Hälfte des FCH.

"Wir haben alles in der eigenen Hand"

Sessa und Burnic treffen nur das Aluminium

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der FCH dann ein Übergewicht. Die eingewechselten Kevin Sessa (52. Minute) und Dzenis Burnic (60.) scheiterten aber jeweils am Aluminium und auch in der Schlussphase belohnten sich die Heidenheimer nicht für ihre Leistungssteigerung nach der Pause. "Wir vergeben unsere Chancen schon fast kläglich", monierte Top-Torjäger Kleindienst nach dem Spiel auch die große Abschlussschwäche seines Teams.

Trainer Frank Schmidt wollte sich jedoch über die vielen Chancen nicht ärgern. "Ich weiß nicht, wer bereit ist so viel Risiko zu gehen in der zweiten Halbzeit, nachdem wir in der ersten Halbzeit nicht in unsere Abläufe gekommen sind", lobte der Coach den offensiven Mut seines Teams. "Wir wollten das Spiel gewinnen und die Mannschaft hat alles dafür getan. Heute hat's nicht sollen sein."

Frank Schmidt: "Wir können was Großes erreichen"

Und auch Kleindienst fand trotz der schlechten Chancenverwertung noch einen optimistischen Twist. "Aber wir haben trotzdem einen Punkt mitgenommen. Es ist alles unverändert, es ist nur ein Spiel weniger", fasste er die Heidenheimer Situation im Rennen um den Aufstieg zusammen. Das Ziel bleibe weiterhin: den HSV auf Abstand halten.

Eine ähnliche Losung gab Trainer Schmidt für die nächste Aufgabe am kommenden Sonntag (ab 13:30 Uhr in Paderborn) aus: "Wir versuchen wieder zu null zu spielen, zu punkten und unsere Situation zu verbessern." Heidenheim habe "positiven Druck": "Wir spielen weit über den Erwartungen und können etwas Großes erreichen." Beim Tabellensechsten aus Paderborn kann der FCH den nächsten großen Schritt in Richtung direktem Bundesliga-Aufstieg gehen.