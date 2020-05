Jubel auf der Ostalb: Der 1. FC Heidenheim hat 3:0 gegen den FC Erzgebirge Aue gewonnen. Doch dem deutlichen Sieg ging ein hartes Stück Arbeit voraus.

Lange rannte der 1. FC Heidenheim vergeblich an. Selbst einen Elfmeter konnte Kapitän Marc Schnatterer nicht für die erlösende Führung nutzen (24.). Letztlich brauchte das Team von Trainer Frank Schmidt sogar die Hilfe des Gegners, um den Abwehrriegel des FC Erzgebirge Aue zu überwinden. Und so war es ein Eigentor von Calogero Rizzuto (48.), das den FCH in Führung brachte. Anschließend sorgten Konstantin Kerschbaumer (58.) und der eingewechselte Stefan Schimmer (87.) für die Entscheidung.

Dauer 0:49 min Deutlicher Heimsieg für den 1. FC Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hält das Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga spannend und bleibt dicht hinter dem Hamburger SV. Der FCH setzte sich mit 3:0 (0:0) gegen den FC Erzgebirge Aue durch.

Heidenheim bestimmte die Partie über weite Strecken, allerdings hielten sich die Gäste auch überraschend zurück. In der Offensive fand Aue kaum statt. Stattdessen gingen die Gastgeber kurz nach der Pause verdient in Führung, als Rizzuto einen Schuss von Schnatterer ins eigene Tor abfälschte. Wenige Minuten später machte Kerschbaumer nach einer schönen Flanke von Tobias Mohr per Kopf das 2:0. Kurz vor Schluss blieb Schimmer nach einem schönen Pass von Niklas Dorsch cool und stellte frei vor Aues Keeper Martin Männel den Endstand her.

Der 1. FC Heidenheim steht mit nun 48 Punkten auf Platz vier und hat weiterhin nur einen Punkt Rückstand auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz.

Dauer 0:21 min Frank Schmidt: "Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen" Heidenheim-Trainer Frank Schmidt nach dem Sieg gegen Erzgebirge Aue.

"Druck liegt bei den anderen Mannschaften"

"Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen", sagte FCH-Coach Schmidt nach der Partie: "Wenn wir da vorne reinstoßen können, jemanden ärgern können, dann machen wir das natürlich. Aber der Druck, das ist selbstredend, der liegt natürlich bei anderen Mannschaften."