Sandhausen erkämpft sich einen wichtigen Punkt in Heidenheim

Der SV Sandhausen hat einen wichtigen Punkt beim 1. FC Heidenheim erkämpft. Sandhausen ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen.

Tobias Mohr (28.) und Cebio Soukou (32.) sorgten mit ihren Toren für ein gerechtes Unentschieden zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SV Sandhausen. Die 5.961 Zuschauer in der Heidenheimer Arena sahen am Sonntagnachmittag (27.02.) eine zähe Anfangsphase. Beide Mannschaften warteten ab, bis der Gegner den ersten Fehler machte. Erst nach etwa 15 Minuten beschloss der 1. FC Heidenheim, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden - und wurde gleich gefährlich. Doch Oliver Hüsing verpasste Dzenis Burnics Flanke. Heidenheim war fortan die bessere Mannschaft, vor allem Rechtsverteidiger Marnon Busch glänzte immer wieder mit gefährlichen Vorstößen.

Heidenheim und Sandhausen mit entscheidenden Fehlern

Der verdienten Heidenheimer Führung ging jedoch ein kurioser Fehler der Sandhäuser voraus. Erich Berko stoppte Buschs Flanke mit der Hand. Er hatte die Arme jedoch so weit hochgehoben, als wollte er einen Freiwurf beim Handball blocken. Der Elfmeter wurde trotzdem überprüft, weil nicht 100 Prozent klar war, ob das Handspiel wirklich im Strafraum war - war es. Tobias Mohr ließ sich nicht irritieren und verwandelte trocken (28.).

Heidenheim führte und wähnte sich nun voll in seinem Element, schließlich musste Sandhausen kommen und Heidenheim konnte auf Konter lauern. Und Sandhausen kam - und zwar umgehend zurück. Denn nur fünf Minuten später dribbelte Cebio Soukou durchs Mittelfeld, Theuerkauf hüpfte unentschlossen im Mittelfeld herum und war dadurch machtlos, als Soukou zum Ausgleich einschoss. Da agierte die komplette Heidenheimer Abwehr zu schlafmützig. Dass das 1:1 auch der Halbzeitstand war, verdankte Heidenheim Torhüter Kevin Müller, der in der Nachspielzeit hervorragend gegen Erik Zenga parierte.

Heidenheim mit mehr Druck nach der Pause

Nach der Pause erhöhte Heidenheim den Druck. Doch Sandhausen stand weiterhin kompakt und ließ wenig zu. Chancen entstanden nur durch Standards. Doch Patrick Mainka (52.) köpfte nach einem Eckball nur ans Außennetz. Wenn Sandhausen gefährlich wurde, dann durch Konter und die liefen fast immer über Soukou. Der dribbelte in der 61. Minute erneut aufs Heidenheimer Tor zu, ließ Mainka mit einer geschickten Finte aussteigen, scheiterte dann aber am gut reagierenden FCH-Keeper Müller. Nur wenige Minuten später setzte SVS-Stürmer Pascal Testroet einen Kopfball nur knapp neben den Pfosten (67.).

Kurioses am Rande: Der Sandhäuser Verteidiger Immanuel Höhn holte sich in der 73. Minute wegen unsportlichen Verhaltens seine fünfte Gelbe Karte ab - als Ersatzspieler. Er hatte den ins Aus gerollten Ball zurück ins Feld gekickt und so verhindert, dass Heidenheim den Ball schnell einwerfen konnte.

Heidenheim bemüht aber ungefährlich

Das Spiel plätscherte in dieser Phase jedoch eher vor sich hin. Heidenheim war weiterhin bemüht, aber zu selten wirklich gefährlich. So konnte Christian Kühlwetter den Ball im Sandhäuser Strafraum zwar an zwei Verteidigern vorbeilegen, dann aber nicht im Tor unterbringen (79.). Auch Buschs Freistoß ging neben das Tor (87.). Im Gegenzug hätte Ahmed Kutucu in der Nachspielzeit fast noch den Sandhäuser Siegtreffer erzielt. Doch Torwart Müller hielt das Unentschieden fest.

So blieb es beim letztlich verdienten 1:1, das dem SV Sandhausen mehr hilft als dem 1. FC Heidenheim. Denn Heidenheim (39 Punkte, Platz sieben) hat nun drei Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Der SV Sandhausen - nun seit fünf Spielen ungeschlagen - steht mit 26 Punkten auf Platz 15 und hat einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsrelegation.

Kommenden Freitag (04.02.2022) muss der 1. FC Heidenheim beim Aufstiegsaspiranten Darmstadt 98 antreten. Der SV Sandhausen empfängt einen Tag später Hannover 96.