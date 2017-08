Fußball | VfB Stuttgart Schindelmeiser hat die Entlassung "überrascht"

In den letzten Wochen und Monaten schimmerte immer öfter durch, dass das Verhältnis zwischen Sportvorstand und Vereinsspitze belastet war. Insbesondere die Alleingänge des Sportvorstandes in Sachen Kaderplanung stießen auf wenig Gegenliebe. Mit Aussagen wie "Am Ende muss jemand die Verantwortung übernehmen. Das werde ich sein" oder auch: "Es ist meine Aufgabe, diesen roten Faden zu artikulieren und darauf zu achten, dass wir uns gemeinsam auch daran orientieren", hatte sich der zuvor bereits in Hoffenheim tätige Schindelmeiser nicht sonderlich beliebt gemacht.