Fußball | VfB Stuttgart Ist Jan Schindelmeiser angezählt?

Die "Stuttgarter Nachrichten" berichten über vereinsinterne Kritik an VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Der Vorwurf: "wirre Personalpolitik" und wilde Alleingänge. Was ist da dran? Eine Einschätzung von SWR-Sportreporter Jens Wolters.

Für mich kommt der Artikel in den "Stuttgarter Nachrichten" ein wenig aus dem Nichts. Jan Schindelmeiser, also der Mann, der Ende Mai noch zurecht mit Trainer Hannes Wolf als großer Macher der Stuttgarter Erstligarückkehr gefeiert wurde, soll jetzt vieles falsch machen? Da hatten sie nach dem Abstieg jemanden gesucht, der das VfB-Schiff wieder auf Kurs bringt. Jemand, der das Heft in die Hand nimmt und genau diese Person in Jan Schindelmeiser gefunden.