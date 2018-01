Fußball | VfB Stuttgart Gomez und Co - Abflug mit Hindernissen

Hagel, Orkanböen und Platzregen: Während über Baden-Württemberg das Sturmtief Burglind hinweg zog, entschwanden die Fußballer des VfB Stuttgart ins sonnige Spanien. Bei knapp 20 Grad wird in den nächsten Tagen in La Manga del Mar trainiert. Mit dabei ist auch VfB-Rückkehrer Mario Gomez. Nachdem er ein unerwartetes Hindernis nach seiner Ankunft am Flughafen überwand, konnte er endlich zum Team stoßen.

Genau wie Gomez mussten sich einige VfB-Spieler, sowie Mannschaftsarzt Dr. Raymond Best ein wenig länger als gewohnt mit der Schiebetür am Terminal auseinandersetzen. Das sorgte für Erheiterung bei Betreuern und Mannschaft.

Noch dick in die VfB-Trainingsjacke gehüllt, begrüßte "Super-Mario" am frühen Mittwochmorgen seine Kollegen am Stuttgarter Flughafen. Ein kurzes Nicken in die Kamera, doch sprechen wollte er mit den Medien noch nicht. Interviews wird der Nationalspieler erst am Donnerstag im Trainingslager geben.