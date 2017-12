Fußball | TSG 1899 Hoffenheim Bayern-Wechsel von Wagner steht unmittelbar bevor

Die Zeichen stehen auf Abschied für Sandro Wagner: Der Nationalstürmer steht offensichtlich vor einem Wechsel zum FC Bayern München in der Winterpause. Das deutete Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nach der Europa League-Partie gegen Ludogorets Rasgrad (1:1) an. "Ich denke, dass das über die Bühne gehen wird in den nächsten ein, zwei Wochen - wenn alles normal läuft", sagte Nagelsmann - ohne explizit den Namen Wagners zu nennen. Er sprach aber von einer Personalie, die schon länger öffentlich sei.

Der abwanderungswillige Wagner, der einst seine Profikarriere beim FC Bayern begann, soll vom Rekordmeister als Backup für Torjäger Robert Lewandowski verpflichtet werden. Der 30-jährige Wagner wurde gegen Rasgrad geschont. Sein Einsatz am Sonntag in der Bundesliga gegen Hannover ist noch nicht sicher, da er immer noch unter Adduktoren-Beschwerden leidet.

Für Hoffenheim gilt es also abzuwägen: Starker Spieler oder dicke Kohle. Am Ende wird es vermutlich auf eine Poker-Partie um die Ablösesumme hinauslaufen. In den Medien werden zwischen zehn und 15 Millionen Euro für den Torjäger gehandelt. Auf die Frage, wie hoch der Preis für Wagner tatsächlich sein könnte, lässt sich Rosen nicht viel mehr als ein herzhaftes Lachen entlocken: "Ich kann natürlich keine Preisdefinition über die Medien machen". Nur so viel: "Es gibt Gespräche, das haben wir bestätigt. Und die Gespräche führen wir weiter."