SSV Ulm 1846 Fußball fährt zum VfR Aalen

Regionalderby in der Regionalliga Südwest. Am Samstag hat der VfR Aalen den SSV Ulm 1846 Fußball zu Gast in der Ostalb Arena. 300 bis 400 Ulmer Fans reisen mit dem Zug an.

Sportlich gesehen hat am neunten Spieltag der Regionalliga Südwest der Tabellenzehnte Aalen den Spitzenreiter aus Ulm zu Gast. Allerdings konnte Aalen sieben seiner bislang zehn Punkte bei Heimspielen holen. Die Bilanz der Ulmer: In acht Spielen sieben Siege, ein Unentschieden und 16:3 Tore. Video herunterladen (2,2 MB | MP4) Beide Kader mit Verletzten Personalsorgen haben beide Mannschaften. Bei beiden fallen verletzungsbedingt Spieler aus. Ob beispielsweise Ulms Mittelfeldspieler Andreas Ludwig nach einer Wirbelsäulen-Stauchung einsatzfähig sein wird, ist nach Vereinsangaben noch unklar. Bei Aalen fehlen beispielsweise Stürmer Levin Kundruweit und Mittelfeldspieler Allessandro Abrucia. Beides Ex-Ulmer. Heimspiel in Aalen für Ulmer Geschäftsführer Man kennt sich also. Ulms Geschäftsführer Markus Thiele hat mehrere Jahre beim VfR Aalen gearbeitet. Für ihn ist das quasi ein doppeltes Heimspiel. Zumal er auch in Aalen wohnt. Polizei rechnet mit friedlichem Verlauf In Aalen rechnet man mit einem friedlichen Spiel - auch die Polizei. Es sei ein Lokalderby "unter Freunden" mit vielen Zuschauern, sagte Aalens Polizeisprecher Holger Bienert dem SWR. Beide Vereine und die Fans hätte freundschaftliche Beziehungen. Die Ulmer Fans werden von den Beamten vom Bahnhof zur Ostalb Arena geleitet. "Wir rechnen damit, dass alles friedlich über die Bühne geht", so Bienert. Anpfiff in der Ostalb Arena ist am Samstag um 14 Uhr.