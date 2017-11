Fußball | Regionalliga Südwest China holt seine U20 nach Hause

Die CFA-Verantwortlichen bestätigten, dass das Projekt vorerst ausgesetzt sei, nachdem der Deutsche Fußball-Bund letzte Woche die noch bis zur Winterpause angesetzten Spiele abgesagt hatte. "Es wurde entschieden, mit dem U20-Projekt zu pausieren. Wir haben die Rückreise der Mannschaft nach Hause organisiert", hieß es in einer CFA-Mitteilung.

Die chinesische U20-Nationalelf hat am Samstag ein Testspiel gegen Regionalligist Schott Mainz mit 0:3 verloren. Bei der Partie kam es zu Protesten von Pro-Tibet-Aktivisten. Die Chinesen verließen den Platz, die Partie stand vor dem Abbruch.

Chinesische U20 in Mainz

Somit absolvierte die chinesische U20 lediglich ein Spiel - am 18. November bei Schott Mainz. In dieser Partie hatten die chinesischen Talente aufgrund von Protesten vorübergehend den Platz verlassen, weil Aktivisten aus dem von China annektierten Tibet vorübergehend protestierten. In anschließenden Verhandlungen mit den Asiaten verweigerte der DFB die von China geforderte Garantie zur Vermeidung ähnlicher Vorfälle bei den weiter geplanten Begegnungen. Letztlich setzte der DFB wegen der starren Haltung der CFA-Vertreter die drei bis zur Winterpause noch vorgesehenen Begegnungen der Chinesen mit den deutschen Viertligisten ab.