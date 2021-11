Bekommen Fußballprofis in Corona-Quarantäne weiterhin Gehalt gezahlt?

Die Corona-Fälle im Profifußball nehmen wieder zu. Zuerst vermeldete der Zweitligist SV Sandhausen 18 Corona-Fälle, in dieser Woche musste sich Bayern-Spieler Niklas Süle nach einem positiven Corona-Befund in Quarantäne begeben. Dabei stellt sich die Frage: Müssen Vereine in so einem Fall die Gehälter für ihre Spieler weiterbezahlen?

Eines vorweg: "Profifußballer sind auch nur normale Arbeitnehmer", sagt der SWR-Rechtsexperte Christoph Kehlbach. Es muss jedoch unterschieden werden zwischen Personen, die positiv oder negativ getestet in amtliche Quarantäne müssen. Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, egal ob durch Corona-Infektion oder eine andere Erkrankung, bekommt sicher weiterhin sein Gehalt. Bayerns Niklas Süle - nach seiner Corona-Erkrankung - muss sich also um einen möglichen Zahlungsstopp keine Gedanken machen. Ob geimpft oder nicht, macht in diesem Fall keinen Unterschied.

Keine Gehaltszahlung für Joshua Kimmich?

Anders wiederum sieht es bei Joshua Kimmich aus. Er ist zwar nicht positiv auf Corona getestet worden, befindet sich aber vorsichtshalber auch in behördlich angeordneter Quarantäne. Im Fall von Kimmich handelt es sich bekanntermaßen um einen ungeimpften Spieler. Daher müsste der FC Bayern ihm, über die Zeit der Quarantäne, kein Geld zahlen – bei einem geimpften Spieler wäre das anders. Letztendlich obliegt es also dem Verein, ob er seinem Spieler trotzdem das Gehalt weiterhin bezahlen möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern ihrem Mittelfeld-Ass das Gehalt versagen, ist aber eher gering.

Streichen des Gehalts rechtlich problematisch

Die Spielergewerkschaft "Vereinigung der Vertragsfußballspieler" (VDV) hält ein Streichen des Gehalts für rechtlich problematisch, da keine gesetzliche Impfpflicht besteht. VDV-Pressesprecher Ulf Baranowsky sagt dazu: "Es gilt weiterhin, dass Bedenken von einzelnen Spielern vor möglichen Nebenwirkungen einer Impfung ernstgenommen und respektiert werden müssen".

Laut der Deutschen Fußball Liga (DFL) sind mehr als 90 Prozent der Spieler, Betreuer und Trainer aus den ersten beiden Ligen geimpft. Diese Zahl stützt sich allerdings nur auf freiwillige Angaben der Vereine.

Spielverschiebungen aufgrund von Corona-Ausbrüchen

"Aufgrund der hohen Impfquote im deutschen Profifußball waren die Experten vor wenigen Wochen noch zuversichtlich, dass keine pandemiebedingten Spielausfälle mehr stattfinden würden. Die aktuellen Fälle zeigen aber, dass auch vollständiger Impfschutz eine Infektion leider nicht immer vermeiden kann", so Baranowsky. Genau dieses Problem zeigt sich aktuell in Sandhausen. Die Partie des SVS beim FC St. Pauli musste aufgrund der Corona-Ausbrüche verschoben werden. (neuer Termin: 24. November, 18:30 Uhr). Auf Anfrage von SWR Sport wollte der SVS keine Auskunft zum Umgang mit ungeimpften Spielern in Quarantäne geben.

Auch Bundestrainer Hansi Flick wird sich mit Blick auf die kommende WM 2022 in Katar die Frage stellen müssen, ob er das Risiko weiter eingehen kann, ungeimpfte Spieler mitzunehmen. Im aktuellen Fall rund um Niklas Süle und weitere Profis in Corona-Quarantäne konnte Flick Spieler nachnominieren. Momentan will er noch keine endgültige Entscheidung treffen und sagt deshalb: "Katar ist noch weit weg." Klar ist: Die Impfdiskussion im Profifußball wird die Verantwortlichen nicht erst in 375 Tagen mit Turnierbeginn zu einer Entscheidung zwingen.