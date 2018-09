Fußball | Premier League Rüdiger hat sich beim FC Chelsea schon etabliert

Drei Spieltage sind in der englischen Premier League absolviert, der FC Chelsea ist mit sechs Punkten gut in die Saison gestartet. Rüdiger stand für die Blues bisher die kompletten 270 Spielminuten auf dem Feld.

"Obwohl ich später zum Team kam, habe ich jetzt schon früh in der Saison meine Chancen bekommen. Ich bin hier super aufgenommen worden und habe vom ersten Tag an das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt und wusste, dass ich hier natürlich Gas geben muss", sagte der 24-Jährige.

Mittelfristig hofft der Confed-Cup-Sieger, auch bei der Nationalmannschaft eine größere Rolle zu spielen. "Mein Ziel ist es, mich hier in der Premier League durchzusetzen und Chelsea weiterzuhelfen, sowie mich jetzt in den kommenden Trainingseinheiten beim DFB-Team und womöglich in den Spielen anzubieten", sagte er.

Im Gegensatz etwa zu den Weltmeistern Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi gehört Rüdiger dem Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für die beiden WM-Qualifikationsspiele am Freitag in Tschechien und am kommenden Montag gegen Norwegen an.