Fußball | Oliver Kahn Kahn spricht über Burnout-Erkrankung

Offene Worte von Oliver Kahn: Der gebürtige Karlsruher hat gestanden, in seiner Zeit beim FC Bayern München an einem Burnout erkrankt gewesen zu sein.

Oliver Kahn sei 1999 in eine Situation gekommen, "wo geistig und körperlich gar nichts mehr ging", berichtete der frühere Nationaltorhüter in Sandra Maischbergers Sendung "Ich stelle mich", die am Sonntag, 21.45 Uhr, im WDR ausgestrahlt wird und vorab in der WDR-Mediathek zu sehen ist.