Fußball | Neymar-Transfer Wenn der Mammon siegt

Der brasilianische Stürmer Neymar wird dem Vernehmen nach für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris wechseln. SC-Freiburg-Coach Christian Streich bezog dazu in einer bemerkenswerten Pressekonferenz Stellung.

Eigentlich wolle er zum anstehenden Wechsel von Neymar nichts sagen, erklärte Christian Streich während der Pressekonferenz vor der Europa-League-Qualifikation noch zurückhaltend. Doch nach einer guten halben Stunde, in welcher es unter Anderem um das neue Ausweichtrikot und selbstverständlich die Chancen im anstehenden Spiel ging, war es vorbei mit Zurückhaltung: "Jetzt sag' ich doch was, sehen Sie..."

3:53 min Mehr Info SC Freiburg | Transferwahnsinn Christian Streich: "Der Gott des Geldes wird alles verschlingen"

Im Fußball gibt es Pressekonferenzen und es gibt Pressekonferenzen beim SC Freiburg. Seit dem 29. Dezember 2011 hört man nicht einmal mehr das Kratzen eines Bleistifts auf Papier, wenn der Sport-Club zur PK einlädt. Am 29. Dezember 2011 gab Christian Streich seine Antrittspressekonferenz - und erklärt seitdem die Welt. Die Vorträge des gebürtigen Badeners aus Eimeldingen sind längst Kult. Egal ob zur Flüchtlingskrise, zur Innenpolitik oder zur Gesellschaft im Allgemeinen; der SC-Coach hat zu allem eine Meinung - und vertritt diese mit professoralem Charme.

Neymar-Wechsel und Gott des Mammon

Zu den horrenden Ablösesummen im Weltfußball wollte er nun eigentlich nichts mehr sagen - doch dann holte Christian Streich weit aus: "Die Schwester von Chiellini (Giorgio Chiellini, Juventus Turin, Anmerk. d. Red.) hat gesagt, ich hätte es so gerne gehabt, wenn Bonucci (Leonardo Bonucci, wechselte von Juventus zum AC Mailand, Anmerk. d. Red.) geblieben wäre. Aber der Gott des Geldes hat gesiegt." Der Gott des Geldes werde immer größer, erklärte Streich weiter. "Und irgendwann verschlingt er alles."

Erst wenn alles verschlungen sei, würden die meisten es bemerken. Er habe es schon so oft zitiert: "Der Mammon wird eine der größten Gefahren für die Menschen. Dass der Mammon über sie Besitz ergreift." So stehe es in allen großen Büchern, auch in den Büchern sämtlicher Glaubensrichtungen.

"Ich rede auch von mir"

Es gehe ihm genauso, man müsse es jedes Mal neu reflektieren. "Ich rede nicht von den anderen Leuten. Ich rede von mir genauso. Ich lebe in einer Welt, in der es um viel Geld geht." Er selbst verdiene viel Geld und sei natürlich hochprivilegiert. Daher gehe es immer wieder um Selbstreflexion, denn: "Die Macht des Geldes ist grenzenlos."

Dass der "Mammon" im Fußball immer stärker regiert, ist eine Tatsache die Christian Streich von Jahr zu Jahr vor größere Probleme stellt. Nicht erst seit den Transfers seiner beiden Offensiv-Stars Maximilian Philipp und Vincenzo Grifo. Seit Streich vor sechs Jahren die Geschicke der Breisgauer übernahm, verlor er beinahe jedes Jahr seine Topspieler - gleichwertigen Ersatz zu verpflichten fällt nun jedoch immer schwerer. Der Fall des 19-jährigen Türken Cengiz Ünder, der sich im letzten Moment für eine Millionen-Offerte aus Rom entschied, zeigte das einmal mehr auf.

Kein "böser Gedanke"

Mehr Geld zu wollen sei indes kein "böser Gedanke", gab Christian Streich zu bedenken. Es gehe immer um Sicherheit und um noch mehr Sicherheit. Und um Anerkennung. "Deshalb verdient einer zehn Millionen und der andere will mit einem größeren Vertrag elf Millionen." Warum er das wolle? "Nicht weil er böse ist. Er will die Anerkennung. Weil er doch so viel gibt, möchte er auch am meisten." Das Geld sei völlig irreal. Und dennoch denke man immer stärker daran - was passiere, wenn das Geld weg sei.

"Jemand der viel hat, denkt vielleicht auch viel mehr daran." Weil er ja so viel zu verlieren habe. "Es ist keiner glücklicher, wenn er 100.000 Euro anstatt 50.000 Euro im Monat verdient. Das spielt keine Rolle mehr", jede Statistik sage das aus. Es mache einen Unterschied, wenn man 800 Euro im Monat verdiene - doch ab einem gewissen Punkt sei es egal.

"Ich bin Fußballtrainer"

Umso bemerkenswerter erscheint Streichs Ausführung nach einem Satz kurz vor Ende der PK: "Ich bin Fußballtrainer", sagte er da - was in der weiteren Antwort beinahe unterging.