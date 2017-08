Fußball | Karlsruher SC Übernimmt Alois Schwartz den KSC?

Hat der Karlsruher SC einen neuen Trainer gefunden? Nach Medienberichten soll Alois Schwartz den Drittligisten übernehmen. Nach SWR-Informationen will sich Schwartz noch nicht entscheiden.

Die Verantwortlichen des Karlsruher SC wollen Alois Schwartz als neuen Trainer verpflichten. Das Nachrichten-Portal "KA-News" vermeldet die Verpflichtung bereits als perfekt und beruft sich dabei auf ein Interview von KSC-Vizepräsident Günter Pilarsky, in dem dieser Schwartz als Wunschkandidaten bezeichnet. In der Vorwoche hatten sich zudem KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer und Schwartz zu einem Sondierungsgespräch in Durlach getroffen.