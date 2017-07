Fußball | Karlsruher SC Die Mission Wiederaufstieg beginnt

Der Karlsruher SC startet am Freitag gegen den VfL Osnabrück in die neue Saison der 3. Liga. Der direkte Wiederaufstieg ist Pflicht. Dafür sorgen sollen viele neue Gesichter.

15 neue Spieler, derselbe Trainer, dieselbe Vereinsführung - so startet der Karlsruher SC nach dem Abstieg in die neue Saison in der 3. Liga. Trainer Marc-Patrick Meister ist zufrieden mit der Vorbereitung: "Wir haben keine Verletzten, die Jungs sind stabil und die Katze muss jetzt aus dem Sack." Seit 18. Juni trainiert die neuformierte Mannschaft des KSC wieder. Meisters Team besteht zu zwei Dritteln aus Neuzugängen. Das Trainingslager und die Testspiele seien gut verlaufen.