Fußball | FSV Mainz 05 Der FSV Mainz 05 präsentiert Rekordzahlen

Trotz der positiven Entwicklung gab es Differenzen. Emotionen kamen auf, als der aktuelle neu installierte Aufsichtsrat dem alten Vorstand um den ehemaligen Präsidenten Harald Strutz "aus formalen Gründen", so Aufsichtsrats-Vorsitzender Detlev Höhne, die Entlastung vorerst verweigerte.

Der frühere Chef der Mainzer Stadtwerke berichtete, das Kontrollgremium habe anonyme Hinweise erhalten, Strutz und Co. hätten sich in ihrer Amtszeit bereichert. Es läge eine Strafanzeige vor, dass ein Vorstand Ende 2013/Anfang 2014 in einem Hamburger Hotel gewohnt habe. Der FSV habe die Rechnung beglichen.