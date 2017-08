Fußball | Europa League live Freiburg mit knappen Vorsprung nach Domzale

Mit einem 1:0 im Rücken fährt der SC Freiburg zum Rückspiel gegen den NK Domzale. In Slowenien wollen die Breisgauer mit einer verbesserten Chancen-Auswertung aufwarten.

4:13 min | So, 30.7.2017 | 22:15 Uhr | Sport im Dritten | SWR Fernsehen BW Mehr Info Fußball | Europa League Der SC Freiburg fährt mit viel Respekt nach Domzale Von Claus-Peter Hufer Mit dem 1:0-Sieg im Rücken fährt der SC Freiburg nach Domzale. Doch auf dem Weg in die Europa League, muss das Team von Christian Streich noch an der Chancen-Verwertung arbeiten.

Torschütze Nils Petersen war nach dem knappen 1:0-Sieg im Hinspiel gegen den NK Domzale nicht gerade euphorisch: "Zu mehr hat es leider nicht gereicht", sagte er. Dabei hätte der SC Freiburg durchaus ein bis zwei Tore mehr erzielen können, die Chancen waren da. Sollten die Breisgauer das Rückspiel verlieren und ausscheiden, werden sie vor allem dem verschossenen Elfmeter in der 24. Spielminute nachtrauern. Darum will sich Trainer Christian Streich im Rückspiel nicht nur auf seine schon stabile Abwehr verlassen, sondern auch in Sachen Chancen-Auswertung draufsatteln. Dann kann der SC Freiburg mit breiter Brust nach Slowenien fahren.

1:41 min Mehr Info SC Freiburg | Christian Streich "Wir sind noch nicht stabil genug" Vor dem Rückspiel in der Europa League des SC Freiburg gegen Domzale äußert sich SC-Trainer Christian Streich über die Leistung seiner Mannschaft im Hinspiel. Gleichzeitig warnt er vor der Gefährlichkeit der Slowenen.

Streich muss jedoch auf vier Spieler verzichten. Georg Niedermeier und Manuel Gulde fallen beide mit Rücken-Problemen aus, Onur Bulut und Karim Guedé plagen sich noch mit Knöchel-Problemen. Zudem hat der SC Freiburg mit Vincenzo Grifo und Maximilian Philipp seine besten Torschützen verloren, ohne schon adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Doch die Europa-Pokal-Arithmetik spricht für den SC Freiburg. Denn den Breisgauern reicht bereits ein Unentschieden für die nächste Runde.

Der SWR überträgt das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation NK Domzale gegen SC Freiburg am Donnerstag, ab 21:00 Uhr live im SWR Fernsehen BW und hier im Livestream.

Das Rückspiel wird jedoch nicht in Domzale ausgetragen, da maximal 3.000 Zuschauer in den Sportni-Park passen. Darum müssen die Fans etwa 15 Kilometer weiter, nach Ljubiljana reisen. Das städtische Stadion Stožice fasst etwa 16.000 Zuschauer und steht sonst der Nationalmannschaft Sloweniens zur Verfügung. Laut SC Freiburg werden etwa 800 Fans ihren Verein auf die 831 Kilometer lange Tour begleiten. Anpfiff ist am Donnerstag um 21:05 Uhr.

0:32 min Mehr Info Fußball | SC Freiburg Hier findet das Rückrundenspiel gegen NK Domžale statt

Sollte der SC Freiburg das Rückspiel positiv gestalten, so wartet in der Playoff-Runde der letzte Prüfstein bevor es in die Europa League geht. Der Gegner wird dann am Freitag ausgelost.