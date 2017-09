Fußball | Europa League Hoffenheim will den ersten Europa-Dreier

Im zweiten Gruppenspiel der Europa League spielt die TSG Hoffenheim am Donnerstag (21.05 Uhr) beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad. Dort soll endlich der erste Sieg auf europäischer Bühne her.

Die Spieler der TSG 1899 Hoffenheim schwören sich auf den ersten Sieg in der Europa League ein

Julian Nagelsmann stieg am Mittwoch im feinen dunklen Zwirn und ohne Sorgen in den Lufthansa-Flieger, dem Erfolgsdruck und den Verschleiß-Erscheinungen zum Trotz. "Das Personal-Puzzle wird nicht schwierig. Der menschliche Körper ist in der Lage, alle vier Tage zu spielen", sagte der Trainer von 1899 Hoffenheim vor dem Start des Lufthansa-Fluges von Frankfurt ins bulgarische Warna mit demonstrativer Gelassenheit.

Dreifach-Belastung nagt an den Hoffenheimern

Obwohl den Profis aus dem Kraichgau die ungewohnte Dreifach-Belastung in Kombination mit den Ausfällen von Leistungsträgern zuletzt deutlich anzumerken war, will Nagelsmann endlich den Europacup-Bann brechen: Nach drei Niederlagen in den bisherigen drei internationalen Partien des Bundesliga-Tabellenzweiten will der "Trainer des Jahres" unter Beweis stellen, dass er auch Europapokal kann. Im ersten Europa-League-Auswärtsspiel der TSG beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad soll etwas Zählbares her.

Nach der Niederlage zum Auftakt der Gruppenphase gegen Sporting Braga (1:2) stehen die Kraichgauer in der Gruppe C bereits unter Zugzwang: "Der erste Dreier würde uns gut tun international, definitiv", so Julian Nagelsmann vor dem Abflug gegenüber dem SWR. Schließlich hat der Hoffenheim-Coach seine Ansprüche klar formuliert: "Wir wollen in der Gruppe eine bedeutende Rolle spielen und in die nächste Runde einziehen", sagte der 30-Jährige, der mit seiner Mannschaft in den Play-Offs zur Champions League am FC Liverpool gescheitert war.

Der TSG fehlen viele wichtige Spieler

Dass in den Hoffenheimern das Potenzial für internationale Erfolg steckt, haben sie national bereits bewiesen. In der laufenden Bundesliga-Saison ist der Klub nach wie vor ungeschlagen und liegt auf dem zweiten Platz. 14 Punkte nach sechs Spieltagen bedeuten zudem neuen Vereinsrekord. Allerdings sind die zurückliegenden Siege beim FSV Mainz 05 (3:2) und gegen Schalke 04 (2:0) etwas glücklich zustande gekommen. Die zehn Pflichtspiele in den sechs Wochen seit Saisonbeginn stecken den Profis in den Knochen. Vor allem, weil Nagelsmann aufgrund von Verletzungen zuletzt nicht mehr in dem Maße rotieren konnte, wie er wollte. In Bulgarien fehlen neben Kerem Demirbay, Adam Szalai und Ermin Bicakcic kurzfristig auch Nadiem Amiri (Prellung), Sandro Wagner (krank), Serge Gnabry (Zerrung), Benjamin Hübner (Zerrung) und Florian Grillitsch (Magen-Darm-Infekt).

Dabei wäre in Rasgrad die bestmögliche Aufstellung durchaus nötig. Denn die Erfolge der Bulgaren, die es 2014 und 2016 immerhin in die Gruppenphase der Champions League geschafft haben, sind beeindruckend. Seit 2012 wurde Rasgrad sechsmal in Folge bulgarischer Meister. Ludogorez gelang es weltweit als zweitem Klub, direkt nach dem Aufstieg vor fünf Jahren das nationale Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup zu holen.

Viele Zocker bei den "brasilianischen Bulgaren"

Möglich gemacht werden die Erfolge durch das Geld des Pharma-Unternehmers und Oligarchen Kiril Domustschijew. Das verdeutlicht schon ein Blick auf den Kader, in dem immerhin neun Brasilianer stehen: "Da sind einige Zocker im Team, die sich immer wieder spielerisch befreien wollen", so die Beobachtung von Julian Nagelsmann. Rasgrad ist eine Mannschaft, "die in der bulgarischen Liga eigentlich immer das bessere Team und häufig auch unterfordert ist", so der frühere Bundesliga-Keeper Bernd Dreher (Bayern München), der in der kleinen bulgarischen Stadt (30.000 Einwohner) als Torwart-Trainer arbeitet: "Wenn sie dann auf internationalem Parkett richtig gefordert sind, können sie viel mehr abrufen."