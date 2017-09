Fußball | Europa League Gegen Braga zählt für Hoffenheim nur ein Sieg

Mehr Info

Fußball | Europa League

Julian Nagelsmann hält Braga für keinen einfachen Gegner

Das erste Spiel in der Europa League steht für die TSG Hoffenheim an. Julian Nagelsmann schätzt den Gegner Sporting Braga als keine leichte Aufgabe ein. Trotzdem soll am Ende ein Sieg für die Kraichgauer her.