Fußball | EM der Beinamputierten Die etwas andere Fußball-Nationalmannschaft

Am 2. Oktober beginnt in der Türkei die Fußball-EM der Beinamputierten. Die Nationalmannschaft hat sich dafür in der Sportschule in Hennef vorbereitet. Kapitän der Mannschaft ist Christian Heintz aus Koblenz. Vor sieben Jahren verlor er bei einem Autounfall sein rechtes Bein. " Es war ein Wink vom lieben Gott, glaube ich. Zwei Tage nach der Amputation kam meine Mutter ins Krankenzimmer mit einem Flyer, den sie im Krankenhaus gefunden hatte. Und es war ein Flyer über die Amputierten-Fußballer, das war so meine Eintrittskarte zurück ins Fußballleben, mit dem ich eigentlich gedanklich schon abgeschlossen hatte."