Fußball | DFB-Pokal Freiburg setzt Kurs aufs Achtelfinale

Der SC Freiburg will sich im DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden (Mittwoch, 20.45 Uhr) durch ein Erfolgserlebnis Rückenwind für den Bundesliga-Alltag verschaffen. Trainer Christian Streich kündigte an, rotieren zu wollen. Eine Blamage im Heimspiel gegen den Zweitligisten soll indes auf jeden Fall vermieden werden.

Für den SC Freiburg und Nicolas Höfler gilt die Zielsetzung DFB-Pokal-Achtelfinale

Rückblick: Es ist der 15 Oktober 2016 und der SC Freiburg geht als Favorit in die zweite Runde des DFB-Pokals. Gegner ist der Zweitligist SV Sandhausen. Eine machbare Aufgabe aber nur vermeintlich, denn SC-Trainer Christian Streich schickt eine ungewöhnliche Mannschaft in die Pokalpartie. In der Startelf stehen unter anderem Gikiewicz, Ignjovski, Meffert und Möller Daehli. Es sollte sich nicht als erfolgversprechend erweisen.

Der Sportclub unterliegt Sandhausen damals mit 3:4 im Elfmeterschießen. Den letzten und entscheidenden Elfmeter verschießt Janik Haberer. An der Abschlussschwäche vom Punkt hat er inzwischen gearbeitet. Im letzten Bundesliga-Spiel verwandelte Haberer den Strafstoß gegen Hertha BSC Berlin (1:1) souverän und ohne zu zögern. Offensivkollege Florian Niederlechner hatte nicht antreten wollen.

Elfmeterschießen ohne Ende

Ein Elfmeterschießen wollen die Freiburger gegen Dresden möglichst vermeiden. Das hatten sie ja im Grunde genommen bereits gegen Berlin mit insgesamt drei Strafstößen. Nun also Dresden, wieder ein Zweitligist mit Ambitionen. Die Gäste knabbern an der 1:2 Niederlage in Nürnberg, bei der sie ein gutes Spiel gemacht hatten, aber aufgrund der schlechten Chancenverwertung das Spiel nicht für sich entscheiden konnten.

Kommt einem bekannt vor? Ja, der Sportclub hat ähnliche Sorgen. Dazu kommt der Ausfall von Verteidiger Philipp Lienhart. Eine Sehnen- und Muskelverletzung im Knie wird ihn zu mehreren Wochen Pause zwingen. "In der Innenverteidigung werden auf jeden Fall Söyüncü und Koch spielen", sagte Coach Streich. Weitere Details zur Aufstellung wollte er nicht preisgeben - nur so viel: "Es wird Veränderungen geben. Immer auch in Abwägung zum Stuttgart-Spiel am Wochenende."

Scheitern hat Tradition

Der Pokal schrieb im Breisgau selten Erfolgsgeschichten. Das letzte Mal qualifizierten sich die Südbadener vor drei Jahren für das Achtelfinale. Und schaut man weiter zurück in der Pokalhistorie, dann wird es noch bitterer. In 17 Jahren scheiterte der Bundesligist Freiburg ganze 10 Mal an einem unterklassigen Team. Den finanziellen Aspekt des DFB-Pokals sieht man bei den Freiburgern gleichwohl neben dem sportlichen. "Wir wollen weiterkommen", sagte Streich.

Freiburg hat in der ersten Runde das von Nils Petersens Vater trainierte Germania Halberstadt besiegt, Dresden schaltete die TuS Koblenz aus. Coach Streich erwartet mit den Sachsen eine Mannschaft, die so ganz anders spielt als Hertha BSC zuletzt.

Pokal und Derby

Nun also wollen die Breisgauer mit Heimstärke und hoher Motivation den nächsten Pokalschritt machen. Ein Erfolgserlebnis wäre aus mehreren Gründen wichtig, denn nach dem Mittwoch kommt der Sonntag - und da steht das Derby beim VfB Stuttgart auf dem Spielplan.