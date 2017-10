Fußball | DFB-Pokal DFB ermittelt gegen Ralf Rangnick

Rangnick war beim Pokalgipfel zwischen RB Leipzig und Bayern München in der Halbzeit auf den Platz gestürmt, um Schiedsrichter Felix Zwayer mit seinem Handy eine Fehlentscheidung aufzuzeigen. Es entstand eine "Rudelbildung", Bayern-Torhüter Sven Ulreich schlichtete.

Zwayer verwies den ehemaligen Ulmer und Hoffenheimer Trainer Rangnick bereits während des Spiels aus dem Innenraum. Mutmaßlich war auf dem Smartphone die strittige Szene zu sehen: Bayern-Star Arturo Vidal hatte an der Strafraumgrenze den Leipziger Emil Forsberg gefoult. Zwayer entschied zunächst auf Elfmeter für RB, was er nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurücknahm. Es gab Freistoß.

Mats Hummels - bester Münchner auf dem Platz - drängte Rangnick in dem Halbzeit-Gerangel wie ein Security-Mann zur Seite und klärte die Szene auf: "Ich habe Herrn Rangnick gesagt, dass er das nicht nötig hat und dass es unsportlich ist". Der Weltmeister ging noch weiter. "Es geht nicht, dass er mit dem Handy zum Schiedsrichter geht, um ihm Szenen zu zeigen. Sonst haben die Schiedsrichter demnächst in der Halbzeit nur noch Verantwortliche um die Ohren", so Hummels.