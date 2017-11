Fußball | Bundesliga SC Freiburg verärgert wegen Terminierung

"So etwas hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass man nur einen Tag Pause hat", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier am Dienstag. Aus der Ansetzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) geht hervor, dass die Breisgauer am 10. Dezember (Sonntag) um 13.30 Uhr beim 1. FC Köln antreten müssen und schon am 12. Dezember (Dienstag) um 20.30 Uhr - also nur 55 Stunden später - daheim gegen Borussia Mönchengladbach spielen.