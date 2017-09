Fußball | Bundesliga Holger Badstuber - Heimlicher VfB Kapitän!?

Das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg (0:0) brachte es an den Tag: Holger Badstuber ist für die Schwaben Leistungsträger und Führungskraft in Personalunion.

Das alles zeichnet einen absoluten Führungsspieler aus. Und so einer darf nach einer tristen Nullnummer auch kritische Töne an die eigene Adresse senden: "Wir müssen einfach die technischen Fehler vermeiden. Es waren einfach in den entscheidenden Momenten zu viele in der Ballmitnahme. Aber wir werden uns weiter verbessern, damit das harmonischer wird."