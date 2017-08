Fußball | Bundesliga Hoffenheim holt Punkt in Leverkusen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat beim Auswärtsspiel in Leverkusen 2:2-Unentschieden gespielt. Damit stehen die Hoffenheimer vorübergehend auf Platz drei in der Tabelle.

Viel Kampf und am Ende ein Punkt - Sandro Wagner

Nach der Lehrstunde an der Anfield Road beim FC Liverpool hat 1899 Hoffenheim nur dank einer gehörigen Portion Glück den nächsten Rückschlag verhindern können. Drei Tage nach dem 2:4 bei den Reds von Teammanager Jürgen Klopp in den Play-offs zur Champions League kamen die Kraichgauer in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen nach zweimaligem Rückstand zu einem schmeichelhaften 2:2 (0:1).

Der Brasilianer Wendell (32., Foulelfmeter) brachte die gut spielenden Werkskicker in Führung. Der Südamerikaner hatte allerdings Glück, dass der Ball vom Innenpfosten über die Linie sprang. Vorausgegangen war eine Attacke von Ermin Bicakcic an Nationalspieler Julian Brandt im Strafraum. Aus dem Nichts traf Andrej Kramaric (47.) zum überraschenden 1:1-Ausgleich. Doch 120 Sekunden später brachte der überragende Karim Bellarabi (49.) die Gastgeber wieder in Front. Mark Uth (70.) traf zum erneuten Ausgleich.

Fünf Änderungen in Hoffenheims Startelf

1899-Coach Julian Nagelsmann sorgte gegenüber dem Liverpool-Match gleich für fünf Änderungen in seiner Formation. Pavel Kaderabek, Havard Nordtveit, Kerem Demirbay (alle Bank), Serge Gnabry und Dennis Geiger (jeweils nicht im Kader) wurden durch Bicakcic, Jeremy Toljan, Lukas Rupp, Nadiem Amiri und Uth ersetzt. Die TSG geriet allerdings von Anfang an unter Druck. Bayer hatte durch Bellarabi (9.), Kevin Volland (16.) und zweimal Charles Aranguiz (25./26.) gute Möglichkeiten. Demgegenüber stand nur eine Reklamation von Hoffenheims Mittelstürmer Sandro Wagner (29.) nach einem vermeintlichen Foulspiel an ihm im Strafraum. Schiedsrichter Harm Osmers befragte den Video-Assistenten und entschied richtigerweise auf Weiterspielen.

Erst nach Mark Uths Ausgleich in der 70. Minute schaffte es Hoffenheim Sicherheit zu gewinnen. Zum Sieg reichte es dann aber für keine der Mannschaften. Durch das Unentschieden steht die TSG 1899 Hoffenheim mit vier Punkten zumindest bis Samstagabend auf dem dritten Tabellenplatz.