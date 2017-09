Fußball | Bundesliga Freiburg baut auf Liverpool-Talent

Er kam kurz vor Schließung der Transferliste: Ryan Kent soll in dieser Saison die junge Alternative für die Offensive des SC Freiburg sein. Bereits seit längerer Zeit beobachteten die Verantwortlichen der Breisgauer den 20-jährigen U-Nationalspieler Englands, der als Leihgabe vom FC Liverpool kommt.

Ryan Kent in Aktion

Bereits mit sieben Jahren schloss sich Kent dem FC Liverpool an und durchlief die Jugendmannschaften des Vereins. Mit 18 Jahren wurde er dann in die erste Mannschaft berufen. Jetzt soll er in der Bundesliga weitere Erfahrungen sammeln.