Fußball | Bundesliga Debatte um den Videobeweis geht weiter

Durch den Videobeweis sollte in der Bundesliga bei strittigen Szenen in der neuen Saison eigentlich Klarheit herrschen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der Videobeweis selbst liefert Stoff für Diskussionen. Technisch funktionierte das neue Hilfsmittel am zweiten Spieltag zwar, doch Kritik gibt es trotzdem.

Auch nach dem abgespeckten Einsatz des Videobeweises am zweiten Spieltag führt die Bundesliga weiter eine Gerechtigkeitsdebatte. Dem Unmut mancher Verantwortlicher wie Rudi Völler über strittige Entscheidungen der Video-Assistenten setzte Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking ein Plädoyer für mehr Geduld entgegen. "Natürlich sind im Moment Probleme da. In Deutschland schreien dann gleich die Leute auf. Wir müssen da alle toleranter werden im Umgang mit dem Video-Schiedsrichter", sagte der Coach der Borussia.

Technisch zumindest erfüllte das neue Hilfsmittel der Referees am zweiten Spieltag die Erwartungen, nachdem es zum Auftakt noch mehrere Pannen gegeben hatte. Der Funkkontakt zwischen den Assistenten in der Kölner Leitstelle und den Schiedsrichtern in den Stadien funktionierte diesmal, auf den Einsatz der virtuellen Abseitslinie hatte die DFL wegen der Probleme in der Vorwoche vorerst verzichtet.