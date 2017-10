Fußball | Bundesliga Böses Blut bei Mainz 05 - Strutz stinksauer

Ein unbekannter Informant hatte behauptet, der frühere Vorstand habe sich am Verein bereichert. Beigefügt war nach Informationen von Höhne ein Hinweis auf eine Strafanzeige vom April 2017. Eine Hotelrechnung aus Hamburg sollte belegen, dass sich ein 05-Vorstandsmitglied vom 20. Dezember 2013 bis in den Januar 2014 in der Nobelherberge eingemietet und der FSV die Rechnung bekommen habe. Ein beauftragter Wirtschaftsprüfer führte das Ganze jedoch ad absurdum: Es handelte sich um die Kosten für den Aufenthalt der Bundesliga-Mannschaft, die am 21. Dezember 2013 beim HSV gastiert hatte.